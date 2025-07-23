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На программу "Земский работник культуры" предусмотрено 1,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.07.2025
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18:24 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/golikova-2030920612.html
На программу "Земский работник культуры" предусмотрено 1,1 миллиарда рублей
На программу "Земский работник культуры" предусмотрено 1,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.07.2025
На программу "Земский работник культуры" предусмотрено 1,1 миллиарда рублей
На реализацию программы "Земский работник культуры" в 2025 году предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, а до 2030 года - 2,5 миллиарда рублей в год, программой... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:24:00+03:00
2025-07-23T18:24:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На реализацию программы "Земский работник культуры" в 2025 году предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, а до 2030 года - 2,5 миллиарда рублей в год, программой планируется охватить 9 тысяч вакантных должностей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом стало развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". "Как я уже сказала, программа реализуется с этого года: в этом году для старта в бюджете предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. Далее до 2030 года - ежегодно по 2,5 миллиарда рублей. Мы предполагаем, что силами этой программы мы охватим вакантные должности численностью 9 тысяч человек", - рассказала Голикова в ходе своего доклада. Она напомнила, что по поручению президента РФ программа реализуется с 1 января 2025 года. По состоянию на 1 июля 2025 года по данным субъектов Российской Федерации в селах и малых городах у нас работает 268 тысяч работников культуры, 15 тысяч должностей на сегодняшний день вакантны, отметила вице-премьер РФ. Также она добавила, что в программе участвует 87 регионов из 89, не участвуют Москва и Санкт-Петербург. Работникам культуры, переехавшим в села и малые города с населением менее 50 тысяч человек, в новых регионах и на Дальнем Востоке выплаты увеличиваются до 2 миллионов рублей, для остальных регионов установлен 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20250723/putin-2030913229.html
https://ria.ru/20250723/golikova-2030903457.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Татьяна Голикова
На программу "Земский работник культуры" предусмотрено 1,1 миллиарда рублей

Голикова: 1,1 млрд руб предусмотрено на программу "Земский работник культуры"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСцена с музыкальными инструментами
Сцена с музыкальными инструментами - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На реализацию программы "Земский работник культуры" в 2025 году предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, а до 2030 года - 2,5 миллиарда рублей в год, программой планируется охватить 9 тысяч вакантных должностей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом стало развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".
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"Как я уже сказала, программа реализуется с этого года: в этом году для старта в бюджете предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. Далее до 2030 года - ежегодно по 2,5 миллиарда рублей. Мы предполагаем, что силами этой программы мы охватим вакантные должности численностью 9 тысяч человек", - рассказала Голикова в ходе своего доклада.
Она напомнила, что по поручению президента РФ программа реализуется с 1 января 2025 года. По состоянию на 1 июля 2025 года по данным субъектов Российской Федерации в селах и малых городах у нас работает 268 тысяч работников культуры, 15 тысяч должностей на сегодняшний день вакантны, отметила вице-премьер РФ.
Также она добавила, что в программе участвует 87 регионов из 89, не участвуют Москва и Санкт-Петербург. Работникам культуры, переехавшим в села и малые города с населением менее 50 тысяч человек, в новых регионах и на Дальнем Востоке выплаты увеличиваются до 2 миллионов рублей, для остальных регионов установлен 1 миллион рублей.
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