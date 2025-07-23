https://ria.ru/20250723/glava-2030875399.html

Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию

Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию - РИА Новости, 23.07.2025

Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что также посетил Турцию и встретился с ее президентом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:12:00+03:00

2025-07-23T16:12:00+03:00

2025-07-23T18:33:00+03:00

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что также посетил Турцию и встретился с ее президентом Тайипом Эрдоганом.Ранее в среду в Анкару прибыла украинская делегация. Как сообщил ряд украинских СМИ, чиновники провели встречу с Эрдоганом."Прибыл в Анкару и провел важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.Как подчеркнул Ермак, он прибыл в Анкару еще до прилета украинской делегации. Чиновник заявил, что поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины и предоставление переговорной площадки.Согласно публикуемым Ермаком видео о фото со встречи, на ней также присутствовал глава делегации Украины на переговорах с РФ секретарь СНБО Рустем Умеров.Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.

https://ria.ru/20250723/erdogan-2030757281.html

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, андрей ермак, владимир зеленский