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Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию - РИА Новости, 23.07.2025
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16:12 23.07.2025 (обновлено: 18:33 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/glava-2030875399.html
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию - РИА Новости, 23.07.2025
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что также посетил Турцию и встретился с ее президентом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:12:00+03:00
2025-07-23T18:33:00+03:00
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
андрей ермак
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что также посетил Турцию и встретился с ее президентом Тайипом Эрдоганом.Ранее в среду в Анкару прибыла украинская делегация. Как сообщил ряд украинских СМИ, чиновники провели встречу с Эрдоганом."Прибыл в Анкару и провел важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.Как подчеркнул Ермак, он прибыл в Анкару еще до прилета украинской делегации. Чиновник заявил, что поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины и предоставление переговорной площадки.Согласно публикуемым Ермаком видео о фото со встречи, на ней также присутствовал глава делегации Украины на переговорах с РФ секретарь СНБО Рустем Умеров.Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, андрей ермак, владимир зеленский
В мире, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что посетил Анкару и встретился с Эрдоганом

© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Mustafa KamaciПрезидент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что также посетил Турцию и встретился с ее президентом Тайипом Эрдоганом.
Ранее в среду в Анкару прибыла украинская делегация. Как сообщил ряд украинских СМИ, чиновники провели встречу с Эрдоганом.
"Прибыл в Анкару и провел важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.
Как подчеркнул Ермак, он прибыл в Анкару еще до прилета украинской делегации. Чиновник заявил, что поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины и предоставление переговорной площадки.
Согласно публикуемым Ермаком видео о фото со встречи, на ней также присутствовал глава делегации Украины на переговорах с РФ секретарь СНБО Рустем Умеров.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
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В миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганАндрей ЕрмакВладимир Зеленский
 
 
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