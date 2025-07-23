https://ria.ru/20250723/glava-2030875399.html
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию - РИА Новости, 23.07.2025
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что также посетил Турцию и встретился с ее президентом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:12:00+03:00
2025-07-23T16:12:00+03:00
2025-07-23T18:33:00+03:00
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
андрей ермак
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030922928_0:472:2618:1945_1920x0_80_0_0_e967f473ae675c182feecb78cebcdeb0.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что также посетил Турцию и встретился с ее президентом Тайипом Эрдоганом.Ранее в среду в Анкару прибыла украинская делегация. Как сообщил ряд украинских СМИ, чиновники провели встречу с Эрдоганом."Прибыл в Анкару и провел важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.Как подчеркнул Ермак, он прибыл в Анкару еще до прилета украинской делегации. Чиновник заявил, что поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины и предоставление переговорной площадки.Согласно публикуемым Ермаком видео о фото со встречи, на ней также присутствовал глава делегации Украины на переговорах с РФ секретарь СНБО Рустем Умеров.Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
https://ria.ru/20250723/erdogan-2030757281.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030922928_0:26:2618:1990_1920x0_80_0_0_de6fc233c4e01d64495ac3b3b9907cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, андрей ермак, владимир зеленский
В мире, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
Глава офиса Зеленского рассказал о своем визите в Турцию
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что посетил Анкару и встретился с Эрдоганом