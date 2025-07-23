CNN опубликовал фото и видео, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна
CNN опубликовал архивные фото и видео, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Телеканал CNN публикует недавно обнаруженные архивные фото и видео, подтверждающие связь президента США Дональда Трампа и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Среди опубликованных материалов - фото Эпштейна со свадьбы Трампа и Марлы Мейплз. Как отмечает CNN, информация о присутствии финансиста на этой церемонии ранее не была широко распространена.
На других архивных материалах, предоставленных телеканалом, Трамп и Эпштейн были запечатлены на мероприятии компании Victoria's Secret в 1999 году в Нью-Йорке. На видео можно увидеть, как будущий американский президент и финансист разговаривают и смеются.
По данным телеканала, это было не первое мероприятие Victoria's Secret, на котором присутствовали и Трамп, и Эпштейн. Их можно увидеть на фото из открытых источников с вечеринки в 1997 году.
Трамп, с которым CNN связался, чтобы обсудить материалы, назвал его фейковыми СМИ и повесил трубку. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил телеканалу, что представленные фото и видео - это вырванные из контекста кадры с мероприятий, которые посетили многие лица.
"Факт заключается в том, что президент выгнал его (Эпштейна - ред.) из его клуба за то, что тот был мерзким типом", - добавил он.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.