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ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона - РИА Новости, 23.07.2025
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17:38 23.07.2025 (обновлено: 23:34 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/evropa-2030905940.html
ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона
ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона - РИА Новости, 23.07.2025
ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского из-за закона, лишающего независимости два ключевых антикоррупционных... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:38:00+03:00
2025-07-23T23:34:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
еврокомиссия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского из-за закона, лишающего независимости два ключевых антикоррупционных органа, заявил представитель ЕК Гийом Мерсье."Фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями", — сообщил он изданию Politico.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250723/evropa-2030896009.html
https://ria.ru/20250723/bunt-2030837025.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, еврокомиссия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, протесты на украине из-за закона о набу, россия, урсула фон дер ляйен, алексей гончаренко, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины
ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона

Фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского из-за закона о САП и НАБУ

© Getty Images / Suzanne Plunkett-PoolВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Suzanne Plunkett-Pool
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского из-за закона, лишающего независимости два ключевых антикоррупционных органа, заявил представитель ЕК Гийом Мерсье.
"Фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями", — сообщил он изданию Politico.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Вам нет места": в Европе выступили с пугающим заявлением для Зеленского
Вчера, 17:16
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.
Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому
Вчера, 13:55

Расследование против НАБУ

  • СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Бюро заявило, что следственные действия проводились без постановления суда.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность в связи с этим расследованием СБУ. Они также планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Вчера, 15:56
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЕврокомиссияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзПротесты на Украине из-за закона о НАБУРоссияУрсула фон дер ЛяйенАлексей ГончаренкоСлужба безопасности Украины
 
 
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