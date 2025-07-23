ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона
Фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского из-за закона о САП и НАБУ
© Getty Images / Suzanne Plunkett-PoolВладимир Зеленский
© Getty Images / Suzanne Plunkett-Pool
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского из-за закона, лишающего независимости два ключевых антикоррупционных органа, заявил представитель ЕК Гийом Мерсье.
"Фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями", — сообщил он изданию Politico.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.
Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
Расследование против НАБУ
- СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Бюро заявило, что следственные действия проводились без постановления суда.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
- Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность в связи с этим расследованием СБУ. Они также планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.