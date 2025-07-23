https://ria.ru/20250723/evropa-2030905940.html

ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона

ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона - РИА Новости, 23.07.2025

ЕС выдвинул жесткое требование Зеленскому после скандального закона

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского из-за закона, лишающего независимости два ключевых антикоррупционных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:38:00+03:00

2025-07-23T17:38:00+03:00

2025-07-23T23:34:00+03:00

в мире

киев

украина

владимир зеленский

еврокомиссия

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

евросоюз

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского из-за закона, лишающего независимости два ключевых антикоррупционных органа, заявил представитель ЕК Гийом Мерсье."Фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями", — сообщил он изданию Politico.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/evropa-2030896009.html

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