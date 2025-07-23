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В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору - РИА Новости, 23.07.2025
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16:26 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/erevan-2030879502.html
В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору
В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору - РИА Новости, 23.07.2025
В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору
Департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:26:00+03:00
2025-07-23T16:26:00+03:00
в мире
армения
ереван
баку
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа". По данным издания, меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область Армении. Онлайн-ресурс утверждает, что, согласно меморандуму, Армения сохраняет суверенитет над указанным регионом, однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию. "Указанная статья не соответствует действительности", - говорится в заявлении департамента, размещенном на сайте правительства Армении. Там же указывается, что позиция Еревана по вопросу разблокирования региональных транспортных инфраструктур сформулирована в проекте "Перекресток мира", а премьер-министр Никол Пашинян подробно коснулся этого вопроса на пресс-конференции 16 июля. Дополнительные разъяснения были также даны в интервью пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян информационному агентству Арменпресс от 21 июля, заявили в департаменте. "Любая информация, которая противоречит содержанию вышеизложенного, не может соответствовать действительности. Мы призываем СМИ и общественные круги воздержаться от распространения подобной дезинформации и использовать только официальные и достоверные источники", - отметили в армянском правительстве. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
https://ria.ru/20250721/erdogan-2030511123.html
https://ria.ru/20250705/armeniya-2027428045.html
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в мире, армения, ереван, баку, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Баку, Никол Пашинян
В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору

Ереван опроверг сообщения о согласовании меморандума по Зангезурскому коридору

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа".
По данным издания, меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область Армении. Онлайн-ресурс утверждает, что, согласно меморандуму, Армения сохраняет суверенитет над указанным регионом, однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Эрдоган назвал Зангезурский коридор чрезвычайно важным
21 июля, 13:24
"Указанная статья не соответствует действительности", - говорится в заявлении департамента, размещенном на сайте правительства Армении. Там же указывается, что позиция Еревана по вопросу разблокирования региональных транспортных инфраструктур сформулирована в проекте "Перекресток мира", а премьер-министр Никол Пашинян подробно коснулся этого вопроса на пресс-конференции 16 июля. Дополнительные разъяснения были также даны в интервью пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян информационному агентству Арменпресс от 21 июля, заявили в департаменте.
"Любая информация, которая противоречит содержанию вышеизложенного, не может соответствовать действительности. Мы призываем СМИ и общественные круги воздержаться от распространения подобной дезинформации и использовать только официальные и достоверные источники", - отметили в армянском правительстве.
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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5 июля, 23:48
 
В миреАрменияЕреванБакуНикол Пашинян
 
 
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