https://ria.ru/20250723/erevan-2030879502.html

В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору

В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору - РИА Новости, 23.07.2025

В Ереване опровергли сообщение об одобрении плана по Зангезурскому коридору

Департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:26:00+03:00

2025-07-23T16:26:00+03:00

2025-07-23T16:26:00+03:00

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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Департамент информации правительства Армении опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа". По данным издания, меморандум якобы предусматривает реализацию проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область Армении. Онлайн-ресурс утверждает, что, согласно меморандуму, Армения сохраняет суверенитет над указанным регионом, однако транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию. "Указанная статья не соответствует действительности", - говорится в заявлении департамента, размещенном на сайте правительства Армении. Там же указывается, что позиция Еревана по вопросу разблокирования региональных транспортных инфраструктур сформулирована в проекте "Перекресток мира", а премьер-министр Никол Пашинян подробно коснулся этого вопроса на пресс-конференции 16 июля. Дополнительные разъяснения были также даны в интервью пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян информационному агентству Арменпресс от 21 июля, заявили в департаменте. "Любая информация, которая противоречит содержанию вышеизложенного, не может соответствовать действительности. Мы призываем СМИ и общественные круги воздержаться от распространения подобной дезинформации и использовать только официальные и достоверные источники", - отметили в армянском правительстве. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

https://ria.ru/20250721/erdogan-2030511123.html

https://ria.ru/20250705/armeniya-2027428045.html

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в мире, армения, ереван, баку, никол пашинян