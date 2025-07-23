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Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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07:09 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/erdogan-2030757281.html
Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины
Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины
Встреча с делегациями РФ и Украины, переговоры которых могут состояться в Стамбуле в среду, не значится в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:09:00+03:00
2025-07-23T07:09:00+03:00
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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Встреча с делегациями РФ и Украины, переговоры которых могут состояться в Стамбуле в среду, не значится в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из его программы, обнародованной канцелярией президента и имеющейся в распоряжении РИА Новости. Очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. В программу президента Турции на 23 июля включены два мероприятия в Анкаре с правящей Партией справедливости и развития (Ak parti) и выпускниками полицейской академии. Других встреч и мероприятий в программе турецкого лидера не значится. Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что в случае проведения очередной встречи делегаций РФ и Украины Эрдоган будет проинформирован о ее итогах. Как рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом, на переговорах в Стамбуле на этой неделе турецкая делегация будет представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства. Источник в Москве сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030750154.html
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в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины

Встреча с делегациями России и Украины не значится в графике Эрдогана

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Встреча с делегациями РФ и Украины, переговоры которых могут состояться в Стамбуле в среду, не значится в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из его программы, обнародованной канцелярией президента и имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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В программу президента Турции на 23 июля включены два мероприятия в Анкаре с правящей Партией справедливости и развития (Ak parti) и выпускниками полицейской академии. Других встреч и мероприятий в программе турецкого лидера не значится.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что в случае проведения очередной встречи делегаций РФ и Украины Эрдоган будет проинформирован о ее итогах.
Как рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом, на переговорах в Стамбуле на этой неделе турецкая делегация будет представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства.
Источник в Москве сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
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Вчера, 19:36
 
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