https://ria.ru/20250723/erdogan-2030757281.html

Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины

Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины

Встреча с делегациями РФ и Украины, переговоры которых могут состояться в Стамбуле в среду, не значится в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:09:00+03:00

2025-07-23T07:09:00+03:00

2025-07-23T07:09:00+03:00

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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Встреча с делегациями РФ и Украины, переговоры которых могут состояться в Стамбуле в среду, не значится в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из его программы, обнародованной канцелярией президента и имеющейся в распоряжении РИА Новости. Очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. В программу президента Турции на 23 июля включены два мероприятия в Анкаре с правящей Партией справедливости и развития (Ak parti) и выпускниками полицейской академии. Других встреч и мероприятий в программе турецкого лидера не значится. Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что в случае проведения очередной встречи делегаций РФ и Украины Эрдоган будет проинформирован о ее итогах. Как рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом, на переговорах в Стамбуле на этой неделе турецкая делегация будет представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства. Источник в Москве сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030750154.html

https://ria.ru/20250722/peregovory-2030712861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган