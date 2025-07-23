Эрдоган не планирует встречаться с делегациями России и Украины
Встреча с делегациями России и Украины не значится в графике Эрдогана
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Встреча с делегациями РФ и Украины, переговоры которых могут состояться в Стамбуле в среду, не значится в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из его программы, обнародованной канцелярией президента и имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что в случае проведения очередной встречи делегаций РФ и Украины Эрдоган будет проинформирован о ее итогах.
Как рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом, на переговорах в Стамбуле на этой неделе турецкая делегация будет представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства.
Источник в Москве сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.