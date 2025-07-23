В Госдуме предложили создать чат-бот для помощи жертвам насилия
В ГД предложили создать чат-бот для психологической помощи жертвам насилия
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать единый федеральный чат-бот на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ) для первой психологической помощи жертвам насилия, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали Владислав Даванков, Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.
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"Партия "Новые люди" предлагает создать единый федеральный чат-бот на основе технологии искусственного интеллекта для первой психологической помощи жертвам насилия", - сказано в письме.
Отмечается, что такой сервис смог бы стать "точкой входа" для человека в беде, круглосуточно предоставляя базовые техники для снятия стресса, четкий алгоритм действий в кризисной ситуации и, что крайне важно, контакты ближайших государственных и некоммерческих центров помощи.
Такой инструмент, по мнению депутатов, легко интегрируется в национальную программу цифровизации здравоохранения и станет важным дополнением к уже созданной сети кабинетов психологической помощи.
Авторы инициативы рассказали в письме, что спрос на психологическую помощь в России стабильно растет: только за 2024 год к специалистам обратилось почти 20 миллионов россиян. Парламентарии уточнили, что государство системно отвечает на этот запрос, о чем свидетельствует развертывание более 2700 кабинетов медико-психологической поддержки по всей России, но вместе с тем, для наиболее уязвимых групп, в частности для жертв домашнего и психологического насилия, доступ к своевременной помощи зачастую ограничен.
"Существующий инфраструктурный дефицит очевиден: о масштабах проблемы говорят тысячи обращений (например, в Санкт-Петербурге - 16 400 заявлений за год ), при этом на всю страну действует лишь 134 профильных кризисных центра. Кроме того, для 29% граждан стоимость очных консультаций остается серьезным финансовым барьером", - сообщается в документе.