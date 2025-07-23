Депутат Рады передал США данные о кампании Зеленского против Трампа
Депутат Рады Дубинский обратился к директору нацразведки США Габбард с письмом
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что написал письмо директору национальной разведки США Тулси Габбард о масштабной кампании Владимира Зеленского по дискредитации президента США Дональда Трампа, начатой в 2022 году.
"Обратился с письмом к Тулси Габбард, директору нацразведки США, с фактами о спецоперации Зеленского против Трампа и попытке легализовать фейк "Рашагейт-2" ("Рашагейт" - циркулировавшая после выборов президента США в 2016 году конспирологическая теория о вмешательстве РФ в американские выборы - ред.) через моё уголовное дело", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Как пояснил Дубинский в соцсети Х, где он опубликовал текст своего письма, он передал Габбард сведения о, по его данным, проведенной Зеленским в 2022 году тайной операции, имевшей целью дискредитировать Трампа путем "вброса" ложной информации о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2020 году.
По словам депутата, целью кампании Зеленского в 2022 году была в том числе дискредитация самого Дубинского как одного из важных свидетелей по делу о коррупции семьи экс-президента США Джо Байдена. Тем самым "разрушалось" дело и вновь придавался вес обвинениям в адрес РФ, звучавшим в том числе и из лагеря Байдена, пояснил политик.
Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые, по его словам, могут свидетельствуют о влиянии последнего на руководство Украины. Также Дубинский одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
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В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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