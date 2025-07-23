Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады передал США данные о кампании Зеленского против Трампа - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dubinskij-2030987803.html
Депутат Рады передал США данные о кампании Зеленского против Трампа
Депутат Рады передал США данные о кампании Зеленского против Трампа - РИА Новости, 23.07.2025
Депутат Рады передал США данные о кампании Зеленского против Трампа
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что написал письмо директору национальной разведки США Тулси... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:06:00+03:00
2025-07-23T21:06:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
александр дубинский
дональд трамп
владимир зеленский
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601154729_0:0:2332:1312_1920x0_80_0_0_b127222020bcae8f08ce65b0752a23ad.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что написал письмо директору национальной разведки США Тулси Габбард о масштабной кампании Владимира Зеленского по дискредитации президента США Дональда Трампа, начатой в 2022 году. "Обратился с письмом к Тулси Габбард, директору нацразведки США, с фактами о спецоперации Зеленского против Трампа и попытке легализовать фейк "Рашагейт-2" ("Рашагейт" - циркулировавшая после выборов президента США в 2016 году конспирологическая теория о вмешательстве РФ в американские выборы - ред.) через моё уголовное дело", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Как пояснил Дубинский в соцсети Х, где он опубликовал текст своего письма, он передал Габбард сведения о, по его данным, проведенной Зеленским в 2022 году тайной операции, имевшей целью дискредитировать Трампа путем "вброса" ложной информации о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2020 году. По словам депутата, целью кампании Зеленского в 2022 году была в том числе дискредитация самого Дубинского как одного из важных свидетелей по делу о коррупции семьи экс-президента США Джо Байдена. Тем самым "разрушалось" дело и вновь придавался вес обвинениям в адрес РФ, звучавшим в том числе и из лагеря Байдена, пояснил политик. Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые, по его словам, могут свидетельствуют о влиянии последнего на руководство Украины. Также Дубинский одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250305/dubinskiy-2003092552.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2030019277.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601154729_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_e770009d79c7d1d274f8c283f1e64a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, александр дубинский, дональд трамп, владимир зеленский, фбр, верховная рада украины
В мире, США, Россия, Украина, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ФБР, Верховная Рада Украины
Депутат Рады передал США данные о кампании Зеленского против Трампа

Депутат Рады Дубинский обратился к директору нацразведки США Габбард с письмом

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что написал письмо директору национальной разведки США Тулси Габбард о масштабной кампании Владимира Зеленского по дискредитации президента США Дональда Трампа, начатой в 2022 году.
"Обратился с письмом к Тулси Габбард, директору нацразведки США, с фактами о спецоперации Зеленского против Трампа и попытке легализовать фейк "Рашагейт-2" ("Рашагейт" - циркулировавшая после выборов президента США в 2016 году конспирологическая теория о вмешательстве РФ в американские выборы - ред.) через моё уголовное дело", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Кто-то должен сказать": в Раде сообщили трагические новости о Зеленском
5 марта, 03:06
Как пояснил Дубинский в соцсети Х, где он опубликовал текст своего письма, он передал Габбард сведения о, по его данным, проведенной Зеленским в 2022 году тайной операции, имевшей целью дискредитировать Трампа путем "вброса" ложной информации о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2020 году.
По словам депутата, целью кампании Зеленского в 2022 году была в том числе дискредитация самого Дубинского как одного из важных свидетелей по делу о коррупции семьи экс-президента США Джо Байдена. Тем самым "разрушалось" дело и вновь придавался вес обвинениям в адрес РФ, звучавшим в том числе и из лагеря Байдена, пояснил политик.
Ранее Дубинский заявлял, что дело против него - это месть Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за данные им показания об их причастности к деятельности экс-депутата Андрея Деркача. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые, по его словам, могут свидетельствуют о влиянии последнего на руководство Украины. Также Дубинский одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
18 июля, 14:28
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ раскрыли, кто смягчил недовольство Трампа Зеленским
18 июля, 17:17
 
В миреСШАРоссияУкраинаАлександр ДубинскийДональд ТрампВладимир ЗеленскийФБРВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала