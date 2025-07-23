https://ria.ru/20250723/dtp--2030796867.html

В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими

В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 23.07.2025

В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с минивэном в Ульяновской области, в котором погибли три человека, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:49:00+03:00

2025-07-23T11:49:00+03:00

2025-07-23T11:54:00+03:00

ульяновская область

россия

ульяновск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030797499_0:46:1111:671_1920x0_80_0_0_7b7b685034e839086b294680cc2ff974.jpg

САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с минивэном в Ульяновской области, в котором погибли три человека, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД России. Ранее в областном УМВД сообщали, что ночью в среду на дороге "подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" в Тереньгульском районе водитель минивэна Hyundai H-1 совершил наезд на стоящий "Камаз" в составе прицепа. В результате аварии погибли три человека, в больницу были доставлены пятеро, включая девочку. "По факту ДТП в Тереньгульском районе Ульяновской области, в котором погибло три человека, следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Сенгилеевский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области.

https://ria.ru/20250722/mvd-2030696581.html

ульяновская область

россия

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновская область, россия, ульяновск, происшествия