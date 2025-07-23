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В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 23.07.2025
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11:49 23.07.2025 (обновлено: 11:54 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dtp--2030796867.html
В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими
В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 23.07.2025
В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с минивэном в Ульяновской области, в котором погибли три человека, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:49:00+03:00
2025-07-23T11:54:00+03:00
ульяновская область
россия
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с минивэном в Ульяновской области, в котором погибли три человека, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД России. Ранее в областном УМВД сообщали, что ночью в среду на дороге "подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" в Тереньгульском районе водитель минивэна Hyundai H-1 совершил наезд на стоящий "Камаз" в составе прицепа. В результате аварии погибли три человека, в больницу были доставлены пятеро, включая девочку. "По факту ДТП в Тереньгульском районе Ульяновской области, в котором погибло три человека, следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Сенгилеевский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области.
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ульяновская область, россия, ульяновск, происшествия
Ульяновская область, Россия, Ульяновск, Происшествия
В Ульяновской области завели дело после ДТП с тремя погибшими

Полиция завела дело после ДТП с авто под Ульяновском, где погибли 3 человека

© Фото : Госавтоинспекция Ульяновской области/TelegramНа месте ДТП с минивэном в Тереньгульском районе Ульяновской области
На месте ДТП с минивэном в Тереньгульском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Ульяновской области/Telegram
На месте ДТП с минивэном в Тереньгульском районе Ульяновской области
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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с минивэном в Ульяновской области, в котором погибли три человека, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД России.
Ранее в областном УМВД сообщали, что ночью в среду на дороге "подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" в Тереньгульском районе водитель минивэна Hyundai H-1 совершил наезд на стоящий "Камаз" в составе прицепа. В результате аварии погибли три человека, в больницу были доставлены пятеро, включая девочку.
"По факту ДТП в Тереньгульском районе Ульяновской области, в котором погибло три человека, следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Сенгилеевский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области.
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