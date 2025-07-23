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Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.07.2025
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17:32 23.07.2025 (обновлено: 18:51 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/chernyshenko-2030903345.html
Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе "Земский учитель"
Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.07.2025
Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе "Земский учитель"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил с 2027 года увеличить до 2 миллионов рублей выплаты по программе "Земский учитель" для приграничных территорий РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:32:00+03:00
2025-07-23T18:51:00+03:00
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дальний восток
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил с 2027 года увеличить до 2 миллионов рублей выплаты по программе "Земский учитель" для приграничных территорий РФ. "Эта программа ("Земский учитель" - ред.) крайне важная, и правительство продолжит по вашему поручению ее реализацию. Если вы поддержите, мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как в Дальнем Востоке, с воссоединенными (территориями - ред.), то есть с миллиона до 2 миллионов рублей", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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общество, россия, дальний восток, дмитрий чернышенко, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе "Земский учитель"

Чернышенко предложил увеличить выплаты по программе "Земский учитель" до 2 млн

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил с 2027 года увеличить до 2 миллионов рублей выплаты по программе "Земский учитель" для приграничных территорий РФ.
"Эта программа ("Земский учитель" - ред.) крайне важная, и правительство продолжит по вашему поручению ее реализацию. Если вы поддержите, мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как в Дальнем Востоке, с воссоединенными (территориями - ред.), то есть с миллиона до 2 миллионов рублей", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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