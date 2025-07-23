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Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30 процентов на товары из США - РИА Новости, 23.07.2025
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14:08 23.07.2025 (обновлено: 15:25 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/blommberg-2030840253.html
Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30 процентов на товары из США
Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30 процентов на товары из США - РИА Новости, 23.07.2025
Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30 процентов на товары из США
Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:08:00+03:00
2025-07-23T15:25:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
евросоюз
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.&quot;Евросоюз планирует оперативно ввести в отношении США 30%-ные пошлины на товары на сумму приблизительно 110 миллиардов евро (около 117 миллиардов долларов) в случае, если сделки с США не будет и президент США приведет в исполнение свою угрозу ввести эту ставку на почти все экспортные товары блока после 1 августа. &lt;...&gt; Американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%&quot;, — указано в материале со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Отмечается, что в случае, если договориться с Вашингтоном не удастся, ответные меры ЕС должны будут вступить в силу уже в августе.Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250713/pushkov-2028827330.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), евросоюз, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Вашингтон (штат), Евросоюз, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30 процентов на товары из США

Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму $117 млрд

© Getty Images / SOPA Images/Davide BonaldoГрузовой порт Барселоны
Грузовой порт Барселоны - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / SOPA Images/Davide Bonaldo
Грузовой порт Барселоны. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Евросоюз планирует оперативно ввести в отношении США 30%-ные пошлины на товары на сумму приблизительно 110 миллиардов евро (около 117 миллиардов долларов) в случае, если сделки с США не будет и президент США приведет в исполнение свою угрозу ввести эту ставку на почти все экспортные товары блока после 1 августа. <...> Американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%", — указано в материале со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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13 июля, 02:14
Отмечается, что в случае, если договориться с Вашингтоном не удастся, ответные меры ЕС должны будут вступить в силу уже в августе.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа
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В миреСШАВашингтон (штат)ЕвросоюзДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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