Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30 процентов на товары из США
Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму $117 млрд
© Getty Images / SOPA Images/Davide BonaldoГрузовой порт Барселоны
© Getty Images / SOPA Images/Davide Bonaldo
Грузовой порт Барселоны. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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"Евросоюз планирует оперативно ввести в отношении США 30%-ные пошлины на товары на сумму приблизительно 110 миллиардов евро (около 117 миллиардов долларов) в случае, если сделки с США не будет и президент США приведет в исполнение свою угрозу ввести эту ставку на почти все экспортные товары блока после 1 августа. <...> Американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%", — указано в материале со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что в случае, если договориться с Вашингтоном не удастся, ответные меры ЕС должны будут вступить в силу уже в августе.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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