Рейтинг@Mail.ru
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/bank-2030968738.html
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге - РИА Новости, 23.07.2025
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге
Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:13:00+03:00
2025-07-23T20:13:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "Да, действительно, в ДО "Санкт-Петербург", работают правоохранительные органы", - сообщили агентству в ответ на вопрос об обысках. "Мероприятия, проводимые в ДО не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов", - пояснили там. "Сегодня мы были вынуждены временно приостановить обслуживание в указанном отделении для предоставления возможности соответствующим службам выполнить необходимые процедуры. Обслуживание клиентов осуществляется в остальных отделениях "ББР банка", - заключили в кредитной организации. "ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007517186.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге

"ББР банк" в Петербурге приостановил обслуживание клиентов из-за обысков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов, сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
"Да, действительно, в ДО "Санкт-Петербург", работают правоохранительные органы", - сообщили агентству в ответ на вопрос об обысках.
"Мероприятия, проводимые в ДО не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов", - пояснили там.
"Сегодня мы были вынуждены временно приостановить обслуживание в указанном отделении для предоставления возможности соответствующим службам выполнить необходимые процедуры. Обслуживание клиентов осуществляется в остальных отделениях "ББР банка", - заключили в кредитной организации.
"ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В нескольких офисах "Русагро" прошли обыски
26 марта, 17:07
 
Санкт-ПетербургПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала