https://ria.ru/20250723/bank-2030968738.html

"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге

"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге - РИА Новости, 23.07.2025

"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге

Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:13:00+03:00

2025-07-23T20:13:00+03:00

2025-07-23T20:13:00+03:00

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "Да, действительно, в ДО "Санкт-Петербург", работают правоохранительные органы", - сообщили агентству в ответ на вопрос об обысках. "Мероприятия, проводимые в ДО не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов", - пояснили там. "Сегодня мы были вынуждены временно приостановить обслуживание в указанном отделении для предоставления возможности соответствующим службам выполнить необходимые процедуры. Обслуживание клиентов осуществляется в остальных отделениях "ББР банка", - заключили в кредитной организации. "ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.

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санкт-петербург, происшествия, россия