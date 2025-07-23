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"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге - РИА Новости, 23.07.2025
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге
Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:13:00+03:00
2025-07-23T20:13:00+03:00
2025-07-23T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "Да, действительно, в ДО "Санкт-Петербург", работают правоохранительные органы", - сообщили агентству в ответ на вопрос об обысках. "Мероприятия, проводимые в ДО не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов", - пояснили там. "Сегодня мы были вынуждены временно приостановить обслуживание в указанном отделении для предоставления возможности соответствующим службам выполнить необходимые процедуры. Обслуживание клиентов осуществляется в остальных отделениях "ББР банка", - заключили в кредитной организации. "ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.
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санкт-петербург, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
"ББР банк" сообщил об обысках в офисе в Петербурге
"ББР банк" в Петербурге приостановил обслуживание клиентов из-за обысков
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обслуживание клиентов в отделении "ББР банка" в Санкт-Петербурге временно приостановлено в связи с обысками правоохранительных органов, эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов, сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
"Да, действительно, в ДО "Санкт-Петербург", работают правоохранительные органы", - сообщили агентству в ответ на вопрос об обысках.
"Мероприятия, проводимые в ДО не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов", - пояснили там.
"Сегодня мы были вынуждены временно приостановить обслуживание в указанном отделении для предоставления возможности соответствующим службам выполнить необходимые процедуры. Обслуживание клиентов осуществляется в остальных отделениях "ББР банка", - заключили в кредитной организации.
"ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.