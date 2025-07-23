https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html

"АвтоВАЗ" объяснил появление логотипа Renault на деталях Lada Iskra

"АвтоВАЗ" объяснил появление логотипа Renault на деталях Lada Iskra - РИА Новости, 23.07.2025

"АвтоВАЗ" объяснил появление логотипа Renault на деталях Lada Iskra

Проект создания модели Lada Iskra начался во времена французских акционеров - компании Renault, и часть компонентов была заказана еще тогда, перезаказывать... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:41:00+03:00

2025-07-23T15:41:00+03:00

2025-07-23T15:43:00+03:00

авто

россия

автоваз

renault s.a

lada iskra

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013862787_0:316:3063:2038_1920x0_80_0_0_60954a15ad741d7d2283dbf8f6e359b4.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Проект создания модели Lada Iskra начался во времена французских акционеров - компании Renault, и часть компонентов была заказана еще тогда, перезаказывать новые детали только ради логотипа экономически невыгодно, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа". Ранее в среду ряд Telegram-каналов опубликовал снимки деталей от нового автомобиля Lada Iskra, на которых выгравирована надпись Renault. При этом накануне старта продаж модели президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов напомнил, что уровень локализации машины превышает 90%. "Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого "Рено". Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% это российское производство и поставщики", - прокомментировали новость в "АвтоВАЗе". Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ"). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров. В свою очередь президент России Владимир Путин ранее в марте заявил, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

https://ria.ru/20250720/putin-2030267520.html

https://ria.ru/20250722/ekspert-2030560209.html

https://ria.ru/20250720/putin-2030273209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия, автоваз, renault s.a, lada iskra