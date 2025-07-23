https://ria.ru/20250723/aviaperevozki-2030895327.html

Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией вырастет в три раза

Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией вырастет в три раза - РИА Новости, 23.07.2025

Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией вырастет в три раза

Авиационные власти Узбекистана и России договорились об увеличении числа авиарейсов между странами более чем в три раза, до 1 тысячи в неделю, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:15:00+03:00

2025-07-23T17:15:00+03:00

2025-07-23T17:15:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 23 июл - РИА Новости. Авиационные власти Узбекистана и России договорились об увеличении числа авиарейсов между странами более чем в три раза, до 1 тысячи в неделю, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства транспорта. Согласно сообщению, в Москве состоялись переговоры между авиационными властями Узбекистана и России по вопросам развития авиасообщения между двумя странами. "Авиакомпании обеих стран получили право выполнять более 1 тысячи рейсов в неделю с эффективным использованием всех городов назначения, в настоящее время между двумя странами выполняется более 310 регулярных рейсов в неделю", - говорится в сообщении, размещённом на сайте министерства по итогам встречи. В частности, количество рейсов из Ташкента в Москву и из Самарканда в Москву, а также из Термеза в Москву вырастет в два раза - до 100, 46 и 20 соответственно. Из Ташкента в Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи - в полтора раза, до 42 рейсов. "Также предоставлено каждой компании право выбора до пяти городов с отменой ограничений по количеству авиакомпаний в рамках выполнения рейсов в форме "треугольника", объединяющих три пункта назначения", - уточнили в министерстве. По данным ведомства, в результате полного использования авиакомпаниями достигнутой договоренности о частоте еженедельных рейсов будет создана возможность перевозки более 16 миллионов пассажиров в год между Россией и Узбекистаном. По данным пресс-службы, в 2024 году между Узбекистаном и РФ было выполнено 32565 рейсов, перевезено 4,098 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20250718/passazhiry-2030022061.html

https://ria.ru/20250722/bagazh-2030608356.html

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узбекистан, россия, москва