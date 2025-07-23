https://ria.ru/20250723/ator-2030848743.html

АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа

АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа - РИА Новости, 23.07.2025

АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа

Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов, которые могли остаться без багажа, прилетев в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:35:00+03:00

2025-07-23T14:35:00+03:00

2025-07-23T14:35:00+03:00

туризм

москва

санкт-петербург

анталья (провинция)

turkish airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов, которые могли остаться без багажа, прилетев в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish Airlines из Антальи, заявили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. "В АТОР жалобы не поступали", - сообщили в ассоциации, отвечая на вопрос, получали ли они жалобы от туристов в связи с неполучением багажа. Ранее в среду Telegram-канал SHOT написал, что несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других турецких городов, прибыли без багажа. Также, по данным этого канала, компания избегает конкретных ответов относительно того, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи. Пассажиры заявили каналу о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, по их словам, не могли сказать о сроках доставки утерянного багажа в Россию. Речь идет о свыше тысячи человек. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.

https://ria.ru/20250629/bagazh--2026140888.html

москва

санкт-петербург

анталья (провинция)

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москва, санкт-петербург, анталья (провинция), turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)