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АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа
АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа - РИА Новости, 23.07.2025
АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа
Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов, которые могли остаться без багажа, прилетев в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:35:00+03:00
2025-07-23T14:35:00+03:00
2025-07-23T14:35:00+03:00
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов, которые могли остаться без багажа, прилетев в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish Airlines из Антальи, заявили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. "В АТОР жалобы не поступали", - сообщили в ассоциации, отвечая на вопрос, получали ли они жалобы от туристов в связи с неполучением багажа. Ранее в среду Telegram-канал SHOT написал, что несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других турецких городов, прибыли без багажа. Также, по данным этого канала, компания избегает конкретных ответов относительно того, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи. Пассажиры заявили каналу о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, по их словам, не могли сказать о сроках доставки утерянного багажа в Россию. Речь идет о свыше тысячи человек. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
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москва, санкт-петербург, анталья (провинция), turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Анталья (провинция), Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа
АТОР не получала жалоб от туристов, потерявших багаж на рейсах Turkish Airlines