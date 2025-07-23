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АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа - РИА Новости, 23.07.2025
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Туризм
 
14:35 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ator-2030848743.html
АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа
АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа - РИА Новости, 23.07.2025
АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа
Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов, которые могли остаться без багажа, прилетев в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:35:00+03:00
2025-07-23T14:35:00+03:00
туризм
москва
санкт-петербург
анталья (провинция)
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов, которые могли остаться без багажа, прилетев в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish Airlines из Антальи, заявили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. "В АТОР жалобы не поступали", - сообщили в ассоциации, отвечая на вопрос, получали ли они жалобы от туристов в связи с неполучением багажа. Ранее в среду Telegram-канал SHOT написал, что несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других турецких городов, прибыли без багажа. Также, по данным этого канала, компания избегает конкретных ответов относительно того, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи. Пассажиры заявили каналу о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, по их словам, не могли сказать о сроках доставки утерянного багажа в Россию. Речь идет о свыше тысячи человек. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
https://ria.ru/20250629/bagazh--2026140888.html
москва
санкт-петербург
анталья (провинция)
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москва, санкт-петербург, анталья (провинция), turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Анталья (провинция), Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
АТОР не получала от пассажиров Turkish Airlines жалоб на потерю багажа

АТОР не получала жалоб от туристов, потерявших багаж на рейсах Turkish Airlines

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ассоциации туроператоров России (АТОР) не получала жалоб от туристов, которые могли остаться без багажа, прилетев в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish Airlines из Антальи, заявили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.
АТОР жалобы не поступали", - сообщили в ассоциации, отвечая на вопрос, получали ли они жалобы от туристов в связи с неполучением багажа.
Ранее в среду Telegram-канал SHOT написал, что несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других турецких городов, прибыли без багажа.
Также, по данным этого канала, компания избегает конкретных ответов относительно того, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи. Пассажиры заявили каналу о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, по их словам, не могли сказать о сроках доставки утерянного багажа в Россию. Речь идет о свыше тысячи человек.
Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines готов к выдаче во "Внуково"
29 июня, 14:34
 
ТуризмМоскваСанкт-ПетербургАнталья (провинция)Turkish AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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