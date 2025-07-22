https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе

Штрафы за ВПН (VPN) и поиск экстремистких материалов: размер, когда введут закон

Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов. Как можно использовать в РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:06:00+03:00

2025-07-22T16:06:00+03:00

2025-07-22T16:33:00+03:00

россия

антон немкин (депутат)

совет федерации рф

госдума рф

кодекс об административных правонарушениях (коап)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a509ba0abda8715c1080313a8e16b1d.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов. Как можно использовать в России, размер штрафов и что будет при случайном посещении запрещенных ресурсов — в материале РИА Новости.Что известно о новом законеИзменения касаются статьи 13 КоАП. Ее дополнили пунктом 53: "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".Законопроект не направлен на "массовое наказание рядовых пользователей", подчеркивают его инициаторы. Речь лишь о тех, кто намеренно распространяет противоправный контент.Как объяснил РИА Новости член Совета Федерации, сенатор и соавтор поправок Артем Шейкин, основной акцент нового закона — регулирование деятельности провайдеров, платформ и технических посредников. Он подчеркивал, что операторы связи и владельцы сетей обязаны обеспечивать взаимодействие с государственными органами, а нарушения этой обязанности теперь грозят крупными штрафами.Если документ одобрят в верхней палате парламента, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.Штрафы за поиск экстремистских материаловЗа рекламу VPN:За незаконную передачу абонентского номера:За передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам:За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением:Вину должен признать суд. Обвинению придется доказать:"Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещенному материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", — добавляет член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.Что относится к экстремистским материаламСпециальный реестр опубликован на сайте Министерства юстиции России. Там около 5,5 тысячи пунктов.В том числе — видео, книги, песни и картинки.Никакого наказания — опять же, если обнаруженный контент "не распространяется, не сохраняется и не популяризируется"."Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", — объясняет Шейкин.Депутаты отмечают: наткнуться на запрещенный контент сейчас довольно сложно. Уже действуют законы, по которым провайдеры обязаны блокировать доступ к экстремистским материалам, а платформы — удалять или скрывать их от российских пользователей."Шанс наткнуться на экстремистские видео в интернете случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", — указывает депутат Артем Горелкин.Он рекомендует отключить автовоспроизведение видео.По словам Немкина, закон никак не повлияет на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных специалистов, чья деятельность связана с запрещенными материалами. Для ученых порядок работы с такой информацией также останется прежним."Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", — отметил депутат.Например, если историку надо в научных целях ознакомиться с внесенной в экстремистский реестр "Майн Кампф"** Адольфа Гитлера, то ничто этому не помешает. Как и прежде, он может пользоваться библиотечными сервисами. Для того и существуют "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов", утвержденные Минкультуры еще в 2017-м.Оштрафуют ли за использование Instagram* и Facebook*Как известно, популярный сервис, наряду с Facebook*, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской. Так что вопрос вполне логичный.Депутаты единогласны: заходить можно. Это касается и прочих заблокированных в стране ресурсов — например, сервиса Discord и соцсети X (ранее — Twitter).Как будут выявлять правонарушенияКак уточнил сенатор Шейкин, нарушения предлагается "фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ".То есть следить за гражданами никто не собирается."Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете не будет. Как и автоматических систем наказания", — подчеркивает депутат Немкин.Никаких проверок сотрудниками МВД и прочих силовых органов: закон не дает им право забирать у граждан телефоны/планшеты/компьютеры, чтобы посмотреть историю поиска.Как не попасть под штрафГлавное — не распространять запрещенные материалы."Использование VPN для работы или доступа к привычным сервисам не запрещено. Через него можно заходить в заблокированные соцсети вроде Instagram* или Facebook*, и это не нарушает закон. Но есть новый штраф — за рекламу VPN-сервисов. Это сделано, чтобы ограничить массовое продвижение обходных инструментов, а не чтобы наказывать рядовых пользователей", — говорит эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев.Мнение экспертаКак отмечает один из авторов, член Совета Федерации Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.Как отметил юрист Владимир Туров, на данный момент закон, вероятно, предполагает выработку в гражданах самоцензуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон немкин (депутат), совет федерации рф, госдума рф, кодекс об административных правонарушениях (коап), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов