Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошевская" Московского метрополитена
Девушка на платформе станции "Хорошевская" Московского метрополитена
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов. Как можно использовать в России, размер штрафов и что будет при случайном посещении запрещенных ресурсов — в материале РИА Новости.
Что известно о новом законе
Изменения касаются статьи 13 КоАП. Ее дополнили пунктом 53: "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".
Законопроект не направлен на "массовое наказание рядовых пользователей", подчеркивают его инициаторы. Речь лишь о тех, кто намеренно распространяет противоправный контент.
Как объяснил РИА Новости член Совета Федерации, сенатор и соавтор поправок Артем Шейкин, основной акцент нового закона — регулирование деятельности провайдеров, платформ и технических посредников. Он подчеркивал, что операторы связи и владельцы сетей обязаны обеспечивать взаимодействие с государственными органами, а нарушения этой обязанности теперь грозят крупными штрафами.
Если документ одобрят в верхней палате парламента, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Штрафы за поиск экстремистских материалов
- От трех до пяти тысяч рублей — за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN.
- До 500 тысяч рублей — за распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
За рекламу VPN:
- от 50 до 80 тысяч рублей — для граждан;
- от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
- от 200 до 500 тысяч — для юридических.
За незаконную передачу абонентского номера:
- от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;
- от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
- от 200 до 500 тысяч — для юридических.
За передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам:
- от 30 до 50 тысяч рублей — для граждан;
- от 50 до 100 тысяч — для ИП;
- от 100 до 200 тысяч — для юрлиц.
За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением:
- от 50 до 80 тысяч рублей — для граждан;
- от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
- от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
Вину должен признать суд. Обвинению придется доказать:
- 1.что подсудимый был осведомлен о нахождении материала в списке экстремистских;
- 2.искал его в интернете специально;
- 3.ради получения доступа использовал VPN.
"Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещенному материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", — добавляет член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Что относится к экстремистским материалам
Специальный реестр опубликован на сайте Министерства юстиции России. Там около 5,5 тысячи пунктов.
В том числе — видео, книги, песни и картинки.
© Фото : Pexels / Christina MorilloЖенщины за ноутбуком
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Женщины за ноутбуком
Никакого наказания — опять же, если обнаруженный контент "не распространяется, не сохраняется и не популяризируется".
"Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", — объясняет Шейкин.
Депутаты отмечают: наткнуться на запрещенный контент сейчас довольно сложно. Уже действуют законы, по которым провайдеры обязаны блокировать доступ к экстремистским материалам, а платформы — удалять или скрывать их от российских пользователей.
"Шанс наткнуться на экстремистские видео в интернете случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", — указывает депутат Артем Горелкин.
Логотип видеохостинга YouTube
Он рекомендует отключить автовоспроизведение видео.
По словам Немкина, закон никак не повлияет на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных специалистов, чья деятельность связана с запрещенными материалами. Для ученых порядок работы с такой информацией также останется прежним.
"Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", — отметил депутат.
Например, если историку надо в научных целях ознакомиться с внесенной в экстремистский реестр "Майн Кампф"** Адольфа Гитлера, то ничто этому не помешает. Как и прежде, он может пользоваться библиотечными сервисами. Для того и существуют "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов", утвержденные Минкультуры еще в 2017-м.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Книги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Оштрафуют ли за использование Instagram* и Facebook*
Как известно, популярный сервис, наряду с Facebook*, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской. Так что вопрос вполне логичный.
Депутаты единогласны: заходить можно. Это касается и прочих заблокированных в стране ресурсов — например, сервиса Discord и соцсети X (ранее — Twitter).
Как будут выявлять правонарушения
Как уточнил сенатор Шейкин, нарушения предлагается "фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ".
То есть следить за гражданами никто не собирается.
"Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете не будет. Как и автоматических систем наказания", — подчеркивает депутат Немкин.
Никаких проверок сотрудниками МВД и прочих силовых органов: закон не дает им право забирать у граждан телефоны/планшеты/компьютеры, чтобы посмотреть историю поиска.
Посетитель компьютерного клуба
Как не попасть под штраф
Главное — не распространять запрещенные материалы.
"Использование VPN для работы или доступа к привычным сервисам не запрещено. Через него можно заходить в заблокированные соцсети вроде Instagram* или Facebook*, и это не нарушает закон. Но есть новый штраф — за рекламу VPN-сервисов. Это сделано, чтобы ограничить массовое продвижение обходных инструментов, а не чтобы наказывать рядовых пользователей", — говорит эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев.
Сотрудник полиции
Мнение эксперта
Как отмечает один из авторов, член Совета Федерации Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.
Как отметил юрист Владимир Туров, на данный момент закон, вероятно, предполагает выработку в гражданах самоцензуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.