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Штрафы за ВПН (VPN) и поиск экстремистких материалов: размер, когда введут закон
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16:06 22.07.2025 (обновлено: 16:33 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Штрафы за ВПН (VPN) и поиск экстремистких материалов: размер, когда введут закон
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов. Как можно использовать в РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:06:00+03:00
2025-07-22T16:33:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
совет федерации рф
госдума рф
кодекс об административных правонарушениях (коап)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов. Как можно использовать в России, размер штрафов и что будет при случайном посещении запрещенных ресурсов — в материале РИА Новости.Что известно о новом законеИзменения касаются статьи 13 КоАП. Ее дополнили пунктом 53: "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".Законопроект не направлен на "массовое наказание рядовых пользователей", подчеркивают его инициаторы. Речь лишь о тех, кто намеренно распространяет противоправный контент.Как объяснил РИА Новости член Совета Федерации, сенатор и соавтор поправок Артем Шейкин, основной акцент нового закона — регулирование деятельности провайдеров, платформ и технических посредников. Он подчеркивал, что операторы связи и владельцы сетей обязаны обеспечивать взаимодействие с государственными органами, а нарушения этой обязанности теперь грозят крупными штрафами.Если документ одобрят в верхней палате парламента, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.Штрафы за поиск экстремистских материаловЗа рекламу VPN:За незаконную передачу абонентского номера:За передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам:За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением:Вину должен признать суд. Обвинению придется доказать:"Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещенному материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", — добавляет член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.Что относится к экстремистским материаламСпециальный реестр опубликован на сайте Министерства юстиции России. Там около 5,5 тысячи пунктов.В том числе — видео, книги, песни и картинки.Никакого наказания — опять же, если обнаруженный контент "не распространяется, не сохраняется и не популяризируется"."Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", — объясняет Шейкин.Депутаты отмечают: наткнуться на запрещенный контент сейчас довольно сложно. Уже действуют законы, по которым провайдеры обязаны блокировать доступ к экстремистским материалам, а платформы — удалять или скрывать их от российских пользователей."Шанс наткнуться на экстремистские видео в интернете случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", — указывает депутат Артем Горелкин.Он рекомендует отключить автовоспроизведение видео.По словам Немкина, закон никак не повлияет на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных специалистов, чья деятельность связана с запрещенными материалами. Для ученых порядок работы с такой информацией также останется прежним."Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", — отметил депутат.Например, если историку надо в научных целях ознакомиться с внесенной в экстремистский реестр "Майн Кампф"** Адольфа Гитлера, то ничто этому не помешает. Как и прежде, он может пользоваться библиотечными сервисами. Для того и существуют "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов", утвержденные Минкультуры еще в 2017-м.Оштрафуют ли за использование Instagram* и Facebook*Как известно, популярный сервис, наряду с Facebook*, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской. Так что вопрос вполне логичный.Депутаты единогласны: заходить можно. Это касается и прочих заблокированных в стране ресурсов — например, сервиса Discord и соцсети X (ранее — Twitter).Как будут выявлять правонарушенияКак уточнил сенатор Шейкин, нарушения предлагается "фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ".То есть следить за гражданами никто не собирается."Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете не будет. Как и автоматических систем наказания", — подчеркивает депутат Немкин.Никаких проверок сотрудниками МВД и прочих силовых органов: закон не дает им право забирать у граждан телефоны/планшеты/компьютеры, чтобы посмотреть историю поиска.Как не попасть под штрафГлавное — не распространять запрещенные материалы."Использование VPN для работы или доступа к привычным сервисам не запрещено. Через него можно заходить в заблокированные соцсети вроде Instagram* или Facebook*, и это не нарушает закон. Но есть новый штраф — за рекламу VPN-сервисов. Это сделано, чтобы ограничить массовое продвижение обходных инструментов, а не чтобы наказывать рядовых пользователей", — говорит эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев.Мнение экспертаКак отмечает один из авторов, член Совета Федерации Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.Как отметил юрист Владимир Туров, на данный момент закон, вероятно, предполагает выработку в гражданах самоцензуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
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россия, антон немкин (депутат), совет федерации рф, госдума рф, кодекс об административных правонарушениях (коап), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Россия, Антон Немкин (депутат), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов

Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошевская" Московского метрополитена
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов. Как можно использовать в России, размер штрафов и что будет при случайном посещении запрещенных ресурсов — в материале РИА Новости.

Что известно о новом законе

Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN-сервисов
Изменения касаются статьи 13 КоАП. Ее дополнили пунктом 53: "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
Законопроект не направлен на "массовое наказание рядовых пользователей", подчеркивают его инициаторы. Речь лишь о тех, кто намеренно распространяет противоправный контент.
Как объяснил РИА Новости член Совета Федерации, сенатор и соавтор поправок Артем Шейкин, основной акцент нового закона — регулирование деятельности провайдеров, платформ и технических посредников. Он подчеркивал, что операторы связи и владельцы сетей обязаны обеспечивать взаимодействие с государственными органами, а нарушения этой обязанности теперь грозят крупными штрафами.
Если документ одобрят в верхней палате парламента, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Штрафы за поиск экстремистских материалов

  • От трех до пяти тысяч рублей — за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN.
  • До 500 тысяч рублей — за распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
За рекламу VPN:
  • от 50 до 80 тысяч рублей — для граждан;
  • от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
  • от 200 до 500 тысяч — для юридических.
За незаконную передачу абонентского номера:
  • от 50 до 80 тысяч рублей для граждан;
  • от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
  • от 200 до 500 тысяч — для юридических.
За передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам:
  • от 30 до 50 тысяч рублей — для граждан;
  • от 50 до 100 тысяч — для ИП;
  • от 100 до 200 тысяч — для юрлиц.
За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением:
  • от 50 до 80 тысяч рублей — для граждан;
  • от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
  • от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
Вину должен признать суд. Обвинению придется доказать:
  1. 1.
    что подсудимый был осведомлен о нахождении материала в списке экстремистских;
  2. 2.
    искал его в интернете специально;
  3. 3.
    ради получения доступа использовал VPN.
"Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещенному материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", — добавляет член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Что относится к экстремистским материалам

Специальный реестр опубликован на сайте Министерства юстиции России. Там около 5,5 тысячи пунктов.
В том числе — видео, книги, песни и картинки.
© Фото : Pexels / Christina MorilloЖенщины за ноутбуком
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Женщины за ноутбуком
Никакого наказания — опять же, если обнаруженный контент "не распространяется, не сохраняется и не популяризируется".
"Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", — объясняет Шейкин.
Депутаты отмечают: наткнуться на запрещенный контент сейчас довольно сложно. Уже действуют законы, по которым провайдеры обязаны блокировать доступ к экстремистским материалам, а платформы — удалять или скрывать их от российских пользователей.
"Шанс наткнуться на экстремистские видео в интернете случайно или получить в виде рекомендации от платформы, на мой взгляд, минимальный", — указывает депутат Артем Горелкин.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube
Он рекомендует отключить автовоспроизведение видео.
По словам Немкина, закон никак не повлияет на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных специалистов, чья деятельность связана с запрещенными материалами. Для ученых порядок работы с такой информацией также останется прежним.
"Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", — отметил депутат.
Например, если историку надо в научных целях ознакомиться с внесенной в экстремистский реестр "Майн Кампф"** Адольфа Гитлера, то ничто этому не помешает. Как и прежде, он может пользоваться библиотечными сервисами. Для того и существуют "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов", утвержденные Минкультуры еще в 2017-м.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
Книги в книгохранилище всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Книги в книгохранилище Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино

Оштрафуют ли за использование Instagram* и Facebook*

Как известно, популярный сервис, наряду с Facebook*, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской. Так что вопрос вполне логичный.
Депутаты единогласны: заходить можно. Это касается и прочих заблокированных в стране ресурсов — например, сервиса Discord и соцсети X (ранее — Twitter).

Как будут выявлять правонарушения

Как уточнил сенатор Шейкин, нарушения предлагается "фиксировать через материалы, обращения, сообщения в СМИ".
То есть следить за гражданами никто не собирается.
"Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете не будет. Как и автоматических систем наказания", — подчеркивает депутат Немкин.
Никаких проверок сотрудниками МВД и прочих силовых органов: закон не дает им право забирать у граждан телефоны/планшеты/компьютеры, чтобы посмотреть историю поиска.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетитель компьютерного клуба

Как не попасть под штраф

Главное — не распространять запрещенные материалы.
"Использование VPN для работы или доступа к привычным сервисам не запрещено. Через него можно заходить в заблокированные соцсети вроде Instagram* или Facebook*, и это не нарушает закон. Но есть новый штраф — за рекламу VPN-сервисов. Это сделано, чтобы ограничить массовое продвижение обходных инструментов, а не чтобы наказывать рядовых пользователей", — говорит эксперт в области информационной безопасности Павел Карасев.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции

Мнение эксперта

Как отмечает один из авторов, член Совета Федерации Артем Шейкин, ответственность наступит "только при наличии умысла": то есть когда человек намеренно гуглит экстремистский материал, чтобы его тиражировать или совершить еще какое-либо правонарушение.
Как отметил юрист Владимир Туров, на данный момент закон, вероятно, предполагает выработку в гражданах самоцензуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
 
РоссияАнтон Немкин (депутат)Совет Федерации РФГосдума РФКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
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