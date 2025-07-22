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В центре Москвы открылась уличная фотовыставка "Герои нашего времени"

В центре Москвы открылась уличная фотовыставка "Герои нашего времени" - РИА Новости, 22.07.2025

В центре Москвы открылась уличная фотовыставка "Герои нашего времени"

Уличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО", организованная Союзом театральных деятелей РФ, открылась в Москве в Нарышкинском сквере РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:41:00+03:00

2025-07-22T15:41:00+03:00

2025-07-22T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО", организованная Союзом театральных деятелей РФ, открылась в Москве в Нарышкинском сквере на Страстном бульваре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ. Проект создан в честь празднования 80-летия Великой Победы, а также года защитника Отечества, которым объявлен 2025 год. Экспозиция представляет собой летопись о служителях российских театров — героях специальной военной операции. На выставке также рассказывается о театрах и творческих коллективах, которые приезжают в зоны боевых действий с выступлениями или становятся волонтерами. "Благодарим все коллективы, которые приняли участие в создании летописи и успели предоставить материалы для выставки, за активную патриотическую позицию и взаимодействие. Призываем остальные театры к сотрудничеству. Выражаем глубокие и искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. В экспозиции использованы материалы от Московского театра "Et Cetera" Александра Калягина, Астраханского театра юного зрителя, Белгородского драмтеатра имени М. С. Щепкина, театров Бурятии, Забайкалья, Красноярска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов и областей. В будущем летопись опубликуют на сайте СТД РФ. Выставка продлится до 15 августа.

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