В центре Москвы открылась уличная фотовыставка "Герои нашего времени"
На Страстном бульваре открылась уличная выставка о театральных деятелях на СВО
© Фото : Союз театральных деятелей России (СТД РФ-ВТО)/ВКонтактеУличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО"
Уличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО"
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО", организованная Союзом театральных деятелей РФ, открылась в Москве в Нарышкинском сквере на Страстном бульваре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ.
Проект создан в честь празднования 80-летия Великой Победы, а также года защитника Отечества, которым объявлен 2025 год. Экспозиция представляет собой летопись о служителях российских театров — героях специальной военной операции. На выставке также рассказывается о театрах и творческих коллективах, которые приезжают в зоны боевых действий с выступлениями или становятся волонтерами.
© Фото : Союз театральных деятелей России (СТД РФ-ВТО)/ВКонтактеУличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО"
Уличная фотовыставка "Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО"
"Благодарим все коллективы, которые приняли участие в создании летописи и успели предоставить материалы для выставки, за активную патриотическую позицию и взаимодействие. Призываем остальные театры к сотрудничеству. Выражаем глубокие и искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В экспозиции использованы материалы от Московского театра "Et Cetera" Александра Калягина, Астраханского театра юного зрителя, Белгородского драмтеатра имени М. С. Щепкина, театров Бурятии, Забайкалья, Красноярска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов и областей.
В будущем летопись опубликуют на сайте СТД РФ. Выставка продлится до 15 августа.