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ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 365 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:54:00+03:00
2025-07-22T12:54:00+03:00
2025-07-22T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 365 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, днепропетровская область, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки