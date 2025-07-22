https://ria.ru/20250722/vsu--2030593125.html

ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ потеряли до 365 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 365 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:54:00+03:00

2025-07-22T12:54:00+03:00

2025-07-22T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 365 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

красноармейск

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безопасность, днепропетровская область, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины