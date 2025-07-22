СК в Волгограде задержал автора местного Telegram-канала
СК задержал автора Telegram-канала в Волгограде по подозрению в вымогательстве
© Фото : Следком/TelegramЗадержание автора Telegram-канала в Волгограде по подозрению в вымогательстве
Задержание автора Telegram-канала в Волгограде по подозрению в вымогательстве
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ВОЛГОГРАД, 22 июл - РИА Новости. Автора одного из волгоградских Telegram-каналов задержали по подозрению в вымогательстве более 350 тысяч рублей за непубликацию негативной информации о человеке и публичном оправдании нацизма, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, автор и модератор одного Telegram-канала в сентябре 2024 года опубликовал материал, порочащий жителя Волгограда, а затем потребовал от него 300 тысяч рублей за прекращение распространения негативной информации, но тот отказался платить. По данным СК, порочащие мужчину материалы продолжали выходить ещё несколько месяцев, в феврале автор канала ещё раз ему позвонил и потребовал уже 350 тысяч рублей. А в марте, по информации следователей, на канале появился материал с признаками "реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".
"В результате совместной работы следователей СК России, оперативных сотрудников региональных УФСБ и ГУ МВД России, при силовой поддержке Росгвардии администратор интернет-канала был задержан. По адресам его проживания, а также по месту жительства его помощницы проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство, совершённое в крупном размере" и "Публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.