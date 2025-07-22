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СК в Волгограде задержал автора местного Telegram-канала - РИА Новости, 22.07.2025
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15:24 22.07.2025 (обновлено: 15:27 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/volgograd-2030635525.html
СК в Волгограде задержал автора местного Telegram-канала
СК в Волгограде задержал автора местного Telegram-канала - РИА Новости, 22.07.2025
СК в Волгограде задержал автора местного Telegram-канала
Автора одного из волгоградских Telegram-каналов задержали по подозрению в вымогательстве более 350 тысяч рублей за непубликацию негативной информации о человеке РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:24:00+03:00
2025-07-22T15:27:00+03:00
происшествия
россия
волгоградская область
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 22 июл - РИА Новости. Автора одного из волгоградских Telegram-каналов задержали по подозрению в вымогательстве более 350 тысяч рублей за непубликацию негативной информации о человеке и публичном оправдании нацизма, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По данным ведомства, автор и модератор одного Telegram-канала в сентябре 2024 года опубликовал материал, порочащий жителя Волгограда, а затем потребовал от него 300 тысяч рублей за прекращение распространения негативной информации, но тот отказался платить. По данным СК, порочащие мужчину материалы продолжали выходить ещё несколько месяцев, в феврале автор канала ещё раз ему позвонил и потребовал уже 350 тысяч рублей. А в марте, по информации следователей, на канале появился материал с признаками "реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала". "В результате совместной работы следователей СК России, оперативных сотрудников региональных УФСБ и ГУ МВД России, при силовой поддержке Росгвардии администратор интернет-канала был задержан. По адресам его проживания, а также по месту жительства его помощницы проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство, совершённое в крупном размере" и "Публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
https://ria.ru/20250715/vymogatelstvo-2029287123.html
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происшествия, россия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СК в Волгограде задержал автора местного Telegram-канала

СК задержал автора Telegram-канала в Волгограде по подозрению в вымогательстве

© Фото : Следком/TelegramЗадержание автора Telegram-канала в Волгограде по подозрению в вымогательстве
Задержание автора Telegram-канала в Волгограде по подозрению в вымогательстве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Следком/Telegram
Задержание автора Telegram-канала в Волгограде по подозрению в вымогательстве
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ВОЛГОГРАД, 22 июл - РИА Новости. Автора одного из волгоградских Telegram-каналов задержали по подозрению в вымогательстве более 350 тысяч рублей за непубликацию негативной информации о человеке и публичном оправдании нацизма, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, автор и модератор одного Telegram-канала в сентябре 2024 года опубликовал материал, порочащий жителя Волгограда, а затем потребовал от него 300 тысяч рублей за прекращение распространения негативной информации, но тот отказался платить. По данным СК, порочащие мужчину материалы продолжали выходить ещё несколько месяцев, в феврале автор канала ещё раз ему позвонил и потребовал уже 350 тысяч рублей. А в марте, по информации следователей, на канале появился материал с признаками "реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".
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"В результате совместной работы следователей СК России, оперативных сотрудников региональных УФСБ и ГУ МВД России, при силовой поддержке Росгвардии администратор интернет-канала был задержан. По адресам его проживания, а также по месту жительства его помощницы проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство, совершённое в крупном размере" и "Публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
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