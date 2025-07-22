Рейтинг@Mail.ru
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vojska-2030582325.html
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2025
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе ДНР на стыке границы с Днепропетровской областью Украины, началась бои за его освобождение,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:09:00+03:00
2025-07-22T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
владимир рогов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be6379ebfa5f0e86f211e591851e07a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Российские войска вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе ДНР на стыке границы с Днепропетровской областью Украины, началась бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "После освобождения Новохатского наши войска продолжили наступательные действия и вошли в восточную часть села Зеленый Гай. Сейчас там идут активные боевые действия. Инициатива в руках нашей армии", - сказал Рогов. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР 16 июля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ebfa66e86fc07ea4eb16b8d5a0a7f085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ вошли в село Зеленый Гай в ДНР и ведут там бои

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Российские войска вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе ДНР на стыке границы с Днепропетровской областью Украины, началась бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"После освобождения Новохатского наши войска продолжили наступательные действия и вошли в восточную часть села Зеленый Гай. Сейчас там идут активные боевые действия. Инициатива в руках нашей армии", - сказал Рогов.
Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР 16 июля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьУкраинаВладимир РоговБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала