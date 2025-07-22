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Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2025
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе ДНР на стыке границы с Днепропетровской областью Украины, началась бои за его освобождение,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:09:00+03:00
2025-07-22T12:09:00+03:00
2025-07-22T12:09:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Российские войска вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе ДНР на стыке границы с Днепропетровской областью Украины, началась бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "После освобождения Новохатского наши войска продолжили наступательные действия и вошли в восточную часть села Зеленый Гай. Сейчас там идут активные боевые действия. Инициатива в руках нашей армии", - сказал Рогов. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР 16 июля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ вошли в село Зеленый Гай в ДНР и ведут там бои