https://ria.ru/20250722/ukraina-2030714671.html

ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады

ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады

Латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют, в том числе наемников для ВСУ, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:45:00+03:00

2025-07-22T19:45:00+03:00

2025-07-22T19:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

мария захарова

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют, в том числе наемников для ВСУ, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Закупающие у чиновников ВСУ оружие латиноамериканские картели берут на себя обязательство помимо денег направлять на Украину своих бойцов. За последнее время сюда прибыли более двух тысяч колумбийских наемников, связанных с картелями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. В июле РИА Новости на основе данных из соцсетей выяснило, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force. В июне посольство РФ в Мексике в своем Telegram-канале обвинило украинскую дипмиссию в этой латиноамериканской стране в том, что она в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Ранее сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.

https://ria.ru/20250417/naemnik-2011733994.html

https://ria.ru/20250402/naemnik-2008936995.html

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украина, россия, мексика, александр дубинский, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины