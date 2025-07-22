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ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030714671.html
ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады
ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады
Латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют, в том числе наемников для ВСУ, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:45:00+03:00
2025-07-22T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
мексика
александр дубинский
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют, в том числе наемников для ВСУ, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Закупающие у чиновников ВСУ оружие латиноамериканские картели берут на себя обязательство помимо денег направлять на Украину своих бойцов. За последнее время сюда прибыли более двух тысяч колумбийских наемников, связанных с картелями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. В июле РИА Новости на основе данных из соцсетей выяснило, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force. В июне посольство РФ в Мексике в своем Telegram-канале обвинило украинскую дипмиссию в этой латиноамериканской стране в том, что она в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Ранее сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
https://ria.ru/20250417/naemnik-2011733994.html
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украина, россия, мексика, александр дубинский, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Мексика, Александр Дубинский, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: латиноамериканские картели покупают оружие на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Латиноамериканские картели закупают на Украине оружие, а в качестве оплаты отправляют, в том числе наемников для ВСУ, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Закупающие у чиновников ВСУ оружие латиноамериканские картели берут на себя обязательство помимо денег направлять на Украину своих бойцов. За последнее время сюда прибыли более двух тысяч колумбийских наемников, связанных с картелями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
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В июле РИА Новости на основе данных из соцсетей выяснило, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force.
В июне посольство РФ в Мексике в своем Telegram-канале обвинило украинскую дипмиссию в этой латиноамериканской стране в том, что она в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Ранее сообщалось, что граждане Украины продают оружие и взрывчатку, в частности заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены у боевиков из сектора Газа.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМексикаАлександр ДубинскийМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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