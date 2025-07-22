https://ria.ru/20250722/ukraina-2030526149.html

На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву

На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву - РИА Новости, 22.07.2025

На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву

У Украины могла закончиться ПВО, либо власти дали приказ не сбивать беспилотники,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T04:18:00+03:00

2025-07-22T04:18:00+03:00

2025-07-22T04:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У Украины могла закончиться ПВО, либо власти дали приказ не сбивать беспилотники,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.“Есть две версии. Первая версия —ПВО просто закончилось, его не существует, а Зеленский постоянно брешет нам про какие-то дроны-перехватчики. А второй вариант — они сознательно дали приказ не сбивать дроны для того, чтобы устраивать из этого всего сцену кровавую, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости”, — написал он.По мнению Дубинского, оба варианта свидетельствуют о том, что Украина приближается к катастрофе на фронте.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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в мире, украина, александр дубинский, дмитрий песков, вооруженные силы украины