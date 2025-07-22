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На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 22.07.2025 (обновлено: 04:29 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030526149.html
На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву
На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву - РИА Новости, 22.07.2025
На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву
У Украины могла закончиться ПВО, либо власти дали приказ не сбивать беспилотники,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T04:18:00+03:00
2025-07-22T04:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У Украины могла закончиться ПВО, либо власти дали приказ не сбивать беспилотники,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.“Есть две версии. Первая версия —ПВО просто закончилось, его не существует, а Зеленский постоянно брешет нам про какие-то дроны-перехватчики. А второй вариант — они сознательно дали приказ не сбивать дроны для того, чтобы устраивать из этого всего сцену кровавую, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости”, — написал он.По мнению Дубинского, оба варианта свидетельствуют о том, что Украина приближается к катастрофе на фронте.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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в мире, украина, александр дубинский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву

Дубинский: киевский режим не может или не хочет защищаться от ракетных ударов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У Украины могла закончиться ПВО, либо власти дали приказ не сбивать беспилотники,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
“Есть две версии. Первая версия —ПВО просто закончилось, его не существует, а Зеленский постоянно брешет нам про какие-то дроны-перехватчики. А второй вариант — они сознательно дали приказ не сбивать дроны для того, чтобы устраивать из этого всего сцену кровавую, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости”, — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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По мнению Дубинского, оба варианта свидетельствуют о том, что Украина приближается к катастрофе на фронте.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки российские военные поразили склады боеприпасов, цехи сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальный центр комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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