На Украине раскрыли, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву
Дубинский: киевский режим не может или не хочет защищаться от ракетных ударов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 года. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У Украины могла закончиться ПВО, либо власти дали приказ не сбивать беспилотники,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
“Есть две версии. Первая версия —ПВО просто закончилось, его не существует, а Зеленский постоянно брешет нам про какие-то дроны-перехватчики. А второй вариант — они сознательно дали приказ не сбивать дроны для того, чтобы устраивать из этого всего сцену кровавую, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости”, — написал он.
По мнению Дубинского, оба варианта свидетельствуют о том, что Украина приближается к катастрофе на фронте.
Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки российские военные поразили склады боеприпасов, цехи сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальный центр комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.