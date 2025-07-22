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США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт - РИА Новости, 22.07.2025
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03:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030525607.html
США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт
США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт - РИА Новости, 22.07.2025
США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт
США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:56:00+03:00
2025-07-22T03:56:00+03:00
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. "США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной. США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины, Киев пытается справиться с несколькими ЗРК Patriot. ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию", - сказал эксперт. "На последнем саммите НАТО (Владимира) Зеленского объявили чуть ли не персоной нон грата, на него никто не обращал внимания. В этой ситуации растет нежелание США и ЕС из-за финансовых проблем продолжать поддержку Украины. В то же время заметно, что президент США Дональд Трамп, обещавший еще месяц назад остановить конфликт, прикладывает все меньше усилий в этом направлении", - добавил Эренель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
https://ria.ru/20250722/amerika-2030521455.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт

Профессор Эренель: США и ЕС до конца не определились, что делать с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
"США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной. США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины, Киев пытается справиться с несколькими ЗРК Patriot. ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию", - сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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"На последнем саммите НАТО (Владимира) Зеленского объявили чуть ли не персоной нон грата, на него никто не обращал внимания. В этой ситуации растет нежелание США и ЕС из-за финансовых проблем продолжать поддержку Украины. В то же время заметно, что президент США Дональд Трамп, обещавший еще месяц назад остановить конфликт, прикладывает все меньше усилий в этом направлении", - добавил Эренель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине
02:31
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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