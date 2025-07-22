https://ria.ru/20250722/ukraina-2030525607.html

США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт

США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт - РИА Новости, 22.07.2025

США и ЕС не определились, что делать с Украиной, заявил эксперт

США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:56:00+03:00

2025-07-22T03:56:00+03:00

2025-07-22T03:56:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

сергей лавров

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg

СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. "США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной. США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины, Киев пытается справиться с несколькими ЗРК Patriot. ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию", - сказал эксперт. "На последнем саммите НАТО (Владимира) Зеленского объявили чуть ли не персоной нон грата, на него никто не обращал внимания. В этой ситуации растет нежелание США и ЕС из-за финансовых проблем продолжать поддержку Украины. В то же время заметно, что президент США Дональд Трамп, обещавший еще месяц назад остановить конфликт, прикладывает все меньше усилий в этом направлении", - добавил Эренель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20250722/amerika-2030521455.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз