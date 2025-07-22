https://ria.ru/20250722/tramp-2030705800.html

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 22.07.2025

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре заявил, что... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:05:00+03:00

2025-07-22T19:05:00+03:00

2025-07-22T19:18:00+03:00

дональд трамп

в мире

китай

сша

япония

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509301_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e72b3d517d83f7aba9d9ef9b00343054.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре заявил, что "возможны многие встречи", поездка в КНР прорабатывается."Многие встречи возможны. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня в Китай. И мы, вероятно, сделаем это в ближайшем будущем. Не самом близком, но и не далеком. Меня многие люди пригласили, мы довольно скоро примем эти решения", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Кремля о том, что встреча президентов возможна в случае визита Трампа в сентябре в Китай, куда он может прибыть на мероприятия в честь победы над милитаристской Японией.В сентябре истечет 50-дневный срок, в который Трамп призывает урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявляя о возможности дальнейших ограничительных мер в адрес РФ.

https://ria.ru/20250720/spectator-2030256018.html

китай

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, китай, сша, япония, владимир путин, си цзиньпин