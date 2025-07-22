https://ria.ru/20250722/tramp-2030705800.html
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 22.07.2025
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре заявил, что... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:05:00+03:00
2025-07-22T19:05:00+03:00
2025-07-22T19:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре заявил, что "возможны многие встречи", поездка в КНР прорабатывается."Многие встречи возможны. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня в Китай. И мы, вероятно, сделаем это в ближайшем будущем. Не самом близком, но и не далеком. Меня многие люди пригласили, мы довольно скоро примем эти решения", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Кремля о том, что встреча президентов возможна в случае визита Трампа в сентябре в Китай, куда он может прибыть на мероприятия в честь победы над милитаристской Японией.В сентябре истечет 50-дневный срок, в который Трамп призывает урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявляя о возможности дальнейших ограничительных мер в адрес РФ.
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дональд трамп, в мире, китай, сша, япония, владимир путин, си цзиньпин
Дональд Трамп, В мире, Китай, США, Япония, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Китае в сентябре