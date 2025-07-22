СМИ: на Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ
Суд отправил под стражу одного из руководителей управлений НАБУ Магамедрасулова
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд Киева отправил до 16 сентября под стражу одного из руководителей управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова без права внесения залога, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова по обвинению в ведении бизнеса в России. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациям НАБУ и САП.
"Суд в Киеве избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулову – содержание под стражей до 16 сентября без права внесения залога. Защита заявляет, что постановление незаконно и будет подавать апелляцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.