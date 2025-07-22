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СМИ: на Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ - РИА Новости, 22.07.2025
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17:57 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sud-2030687725.html
СМИ: на Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ
СМИ: на Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ - РИА Новости, 22.07.2025
СМИ: на Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ
Суд Киева отправил до 16 сентября под стражу одного из руководителей управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова без права внесения залога, сообщает во вторник... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:57:00+03:00
2025-07-22T17:57:00+03:00
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владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд Киева отправил до 16 сентября под стражу одного из руководителей управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова без права внесения залога, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное". Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова по обвинению в ведении бизнеса в России. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациям НАБУ и САП. "Суд в Киеве избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулову – содержание под стражей до 16 сентября без права внесения залога. Защита заявляет, что постановление незаконно и будет подавать апелляцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.
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киев, россия, украина, александр дубинский, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua, в мире
Киев, Россия, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Страна.ua, В мире
СМИ: на Украине арестовали одного из руководителей управлений НАБУ

Суд отправил под стражу одного из руководителей управлений НАБУ Магамедрасулова

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Суд Киева отправил до 16 сентября под стражу одного из руководителей управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова без права внесения залога, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова по обвинению в ведении бизнеса в России. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациям НАБУ и САП.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Рогов рассказал, почему Зеленский пошел на зачистку НАБУ
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"Суд в Киеве избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулову – содержание под стражей до 16 сентября без права внесения залога. Защита заявляет, что постановление незаконно и будет подавать апелляцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.
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КиевРоссияУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныСтрана.uaВ мире
 
 
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