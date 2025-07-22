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Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии - РИА Новости, 22.07.2025
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00:49 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/sud-2030515858.html
Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии
Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии - РИА Новости, 22.07.2025
Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии
Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, более известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T00:49:00+03:00
2025-07-22T00:49:00+03:00
происшествия
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республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, более известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии и пропаганду терроризма, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Мирзаева (Али Чаринский). Он обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)… Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Южный окружной военный суд", – говорится в сообщении. ​По данным следствия, Мирзаев размещал в интернете материалы, содержащие заведомо ложные данные о якобы совершенных "преступлениях" российскими военнослужащими в Мариуполе и Буче Киевской области. ​Кроме того, обвиняемый распространял материалы с высказываниями о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания, а также направленные на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности.
https://ria.ru/20250721/mongayt--2030444041.html
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происшествия, россия, республика дагестан, мариуполь
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Мариуполь
Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии

Блогер из Дагестана Мирзаев заочно предстанет перед судом за фейки об армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, более известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии и пропаганду терроризма, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Мирзаева (Али Чаринский). Он обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)… Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Южный окружной военный суд", – говорится в сообщении.
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Вчера, 16:41
​По данным следствия, Мирзаев размещал в интернете материалы, содержащие заведомо ложные данные о якобы совершенных "преступлениях" российскими военнослужащими в Мариуполе и Буче Киевской области.
​Кроме того, обвиняемый распространял материалы с высказываниями о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания, а также направленные на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности.
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