Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии
Блогер из Дагестана Мирзаев заочно предстанет перед судом за фейки об армии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, более известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии и пропаганду терроризма, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Мирзаева (Али Чаринский). Он обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)… Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Южный окружной военный суд", – говорится в сообщении.
По данным следствия, Мирзаев размещал в интернете материалы, содержащие заведомо ложные данные о якобы совершенных "преступлениях" российскими военнослужащими в Мариуполе и Буче Киевской области.
Кроме того, обвиняемый распространял материалы с высказываниями о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания, а также направленные на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности.
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