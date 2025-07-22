https://ria.ru/20250722/sud-2030515858.html

Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии

Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии - РИА Новости, 22.07.2025

Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии

Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, более известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии и... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:49:00+03:00

2025-07-22T00:49:00+03:00

2025-07-22T00:49:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

мариуполь

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, более известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии и пропаганду терроризма, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Мирзаева (Али Чаринский). Он обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)… Уголовное дело для заочного рассмотрения направлено в Южный окружной военный суд", – говорится в сообщении. ​По данным следствия, Мирзаев размещал в интернете материалы, содержащие заведомо ложные данные о якобы совершенных "преступлениях" российскими военнослужащими в Мариуполе и Буче Киевской области. ​Кроме того, обвиняемый распространял материалы с высказываниями о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания, а также направленные на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности.

https://ria.ru/20250721/mongayt--2030444041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика дагестан, мариуполь