https://ria.ru/20250722/ssha-2030625576.html

Эксперт предположил, с чем связан выход США из ЮНЕСКО

Эксперт предположил, с чем связан выход США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.07.2025

Эксперт предположил, с чем связан выход США из ЮНЕСКО

Решение о выходе США из ЮНЕСКО связано с тем, что по мнению президента Дональда Трампа, международные организации ограничивают возможности Соединенных Штатов и... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:48:00+03:00

2025-07-22T14:48:00+03:00

2025-07-22T14:48:00+03:00

в мире

сша

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юнеско

оон

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение о выходе США из ЮНЕСКО связано с тем, что по мнению президента Дональда Трампа, международные организации ограничивают возможности Соединенных Штатов и не соответствуют их интересам, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". "Все встраивается в общую канву по выходу из организаций и форматов, которые, как считает Трамп, либо сковывают американские возможности в мире, либо не соответствуют американским интересам... Мне кажется, что тут больше политический контекст, сам факт выхода (из ЮНЕСКО - ред.)... показать, что вот текущий мировой порядок не соответствует интересам США и они готовы, условно говоря, новый сформировать", - сказал Блохин. По словам эксперта, такое решения Дональда Трампа также может указывать на то, что это попытки создать наиболее эффективную и конкурентоспособную модель экономики США. "Для этого (создания модели экономики - ред.) надо пересмотреть позиции США во всех этих организациях, выйти из многих соглашений, договоров, которые с точки зрения Трампа не соответствуют национальным интересам", - добавил он. Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.

https://ria.ru/20250722/komitet-2030605385.html

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в мире, сша, дональд трамп, юнеско, оон, российская академия наук