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ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками - РИА Новости, 22.07.2025
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05:15 22.07.2025 (обновлено: 05:47 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528405.html
ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками
ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками - РИА Новости, 22.07.2025
ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками
Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 77 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:15:00+03:00
2025-07-22T05:47:00+03:00
безопасность
александр гордеев (полковник)
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 77 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров."Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией", — рассказал представитель западной группировки Леонид Шаров.При этом военнослужащие уничтожили 27 БПЛА самолетного типа, добавил он.Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, уточнил, что в зоне ее ответственности ликвидировали 21 пункт управления дронами.По последним данным Минобороны, за сутки бойцы "Запада" уничтожили более 230 военнослужащих противника в районах Торского в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.Кроме того, восточная группировка нанесла поражение ВСУ в районах Искры и Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области. Потери Украины составили до 215 солдат.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, александр гордеев (полковник), министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Александр Гордеев (полковник), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками

Группировка Запад уничтожила 56 пунктов управления беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 77 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров.
"Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией", — рассказал представитель западной группировки Леонид Шаров.
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При этом военнослужащие уничтожили 27 БПЛА самолетного типа, добавил он.
Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, уточнил, что в зоне ее ответственности ликвидировали 21 пункт управления дронами.
По последним данным Минобороны, за сутки бойцы "Запада" уничтожили более 230 военнослужащих противника в районах Торского в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.
Кроме того, восточная группировка нанесла поражение ВСУ в районах Искры и Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области. Потери Украины составили до 215 солдат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр Гордеев (полковник)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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