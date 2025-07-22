https://ria.ru/20250722/spetsoperatsiya-2030528405.html

ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками

ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками - РИА Новости, 22.07.2025

ВС России уничтожили 77 пунктов управления украинскими беспилотниками

Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 77 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:15:00+03:00

2025-07-22T05:15:00+03:00

2025-07-22T05:47:00+03:00

безопасность

александр гордеев (полковник)

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Восток" ликвидировали 77 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили начальники их пресс-центров."Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией", — рассказал представитель западной группировки Леонид Шаров.При этом военнослужащие уничтожили 27 БПЛА самолетного типа, добавил он.Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, уточнил, что в зоне ее ответственности ликвидировали 21 пункт управления дронами.По последним данным Минобороны, за сутки бойцы "Запада" уничтожили более 230 военнослужащих противника в районах Торского в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.Кроме того, восточная группировка нанесла поражение ВСУ в районах Искры и Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области. Потери Украины составили до 215 солдат.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, александр гордеев (полковник), министерство обороны рф (минобороны рф), россия