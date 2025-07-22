https://ria.ru/20250722/sovfed-2030722849.html
Совфед рассмотрит порядка 90 законов на итоговом заседании весенней сессии
Совфед рассмотрит порядка 90 законов на итоговом заседании весенней сессии - РИА Новости, 22.07.2025
Совфед рассмотрит порядка 90 законов на итоговом заседании весенней сессии
Совфед 25 июля на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит порядка 90 законов, в том числе регулирование деятельности маркетплейсов, расширение... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:42:00+03:00
2025-07-22T20:42:00+03:00
2025-07-22T21:04:00+03:00
россия
совет федерации рф
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Совфед 25 июля на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит порядка 90 законов, в том числе регулирование деятельности маркетплейсов, расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов. В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы. Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Также парламентарии рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в интернете. Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ. В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств. Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью. На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
https://ria.ru/20250722/zakon-2030645683.html
https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html
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россия, совет федерации рф, агентство по страхованию вкладов
Россия, Совет Федерации РФ, Агентство по страхованию вкладов
Совфед рассмотрит порядка 90 законов на итоговом заседании весенней сессии
На итоговом заседании весенней сессии 25 июля Совфед рассмотрит около 90 законов
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Совфед 25 июля на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит порядка 90 законов, в том числе регулирование деятельности маркетплейсов, расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов.
В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы.
Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ
).
Также парламентарии рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ
об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в интернете.
Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ.
В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств.
Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью.
На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.