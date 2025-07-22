https://ria.ru/20250722/sovfed-2030722849.html

Совфед рассмотрит порядка 90 законов на итоговом заседании весенней сессии

Совфед рассмотрит порядка 90 законов на итоговом заседании весенней сессии - РИА Новости, 22.07.2025

Совфед рассмотрит порядка 90 законов на итоговом заседании весенней сессии

Совфед 25 июля на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит порядка 90 законов, в том числе регулирование деятельности маркетплейсов, расширение... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:42:00+03:00

2025-07-22T20:42:00+03:00

2025-07-22T21:04:00+03:00

россия

совет федерации рф

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Совфед 25 июля на итоговом заседании палаты в весеннюю сессию рассмотрит порядка 90 законов, в том числе регулирование деятельности маркетплейсов, расширение оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов. В повестке заседания — закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", касающийся деятельности цифровых платформ, а также закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который определят ее правовые основы. Сенаторы обсудят закон об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Также парламентарии рассмотрят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за передачу абонентского номера или передачу информации, необходимой для авторизации пользователя в интернете. Планируется рассмотреть поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие расширение перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства РФ. В соответствии с документом, в перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. На рассмотрении сенаторов и изменения в Бюджетный кодекс в части интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс; изменения в закон о фермерском хозяйстве, уточняющие правовые основы деятельности крестьянских и фермерских хозяйств. Кроме того, парламентарии обсудят поправки в закон "Об образовании" в части допуска студентов к преподаванию в школах и колледжах по предметам, совпадающим с получаемой ими специальностью. На повестке дня также изменения в КоАП в части усиления административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

https://ria.ru/20250722/zakon-2030645683.html

https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html

https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

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россия, совет федерации рф, агентство по страхованию вкладов