https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html

Молдавия вычеркнула около полумиллиона граждан из жизни страны, заявил Шор

Молдавия вычеркнула около полумиллиона граждан из жизни страны, заявил Шор - РИА Новости, 22.07.2025

Молдавия вычеркнула около полумиллиона граждан из жизни страны, заявил Шор

Власти Молдавии решили лишить около полумиллиона своих граждан, живущих в России, возможности принять участие в парламентских выборах, чтобы ослабить... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:30:00+03:00

2025-07-22T22:30:00+03:00

2025-07-22T22:30:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Власти Молдавии решили лишить около полумиллиона своих граждан, живущих в России, возможности принять участие в парламентских выборах, чтобы ослабить конкурентов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее во вторник пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней. "И недопуск блока "Победа" до выборов ЦИКом, и минимальное число избирательных участков в России — уже опробованные (президентом Молдавии - ред.) Майей Санду способы устранения конкурентов. Санду вычеркнула около полумиллиона граждан из политической жизни страны. Но люди все равно проголосуют... когда это случится, никакие махинации ПДС не помогут", - заявил Шор. По его словам, оппозиция уже пыталась отстоять права своих соотечественников на президентских выборах прошлой осенью, но возмущения и жалобы не помогли. "Власти дали понять — эти люди (избиратели, живущие в РФ - ред.) Молдавии не нужны. По их мнению, они живут в неправильной стране и придерживаются неправильных взглядов. Да, молдаване в России ненавидят нынешнюю власть в Кишиневе. Они не понимают, почему им стало так сложно ездить на родину. Почему молдавских товаров почти не встретишь на прилавках российских магазинов. И почему их называют чуть ли не предателями только за то, что они выступают против продажных и бездарных представителей ПДС", - подчеркнул Шор. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030721618.html

https://ria.ru/20250722/moldavija-2030625036.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, илан шор, майя санду, мария захарова, sputnik молдова