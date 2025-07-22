https://ria.ru/20250722/rossijane-2030527293.html

Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей

Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей - РИА Новости, 22.07.2025

Россияне в период ЕГЭ купили микронаушников на миллионы рублей

Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах - с мая до середины июля - купили микронаушников на сумму 158... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T04:45:00+03:00

2025-07-22T04:45:00+03:00

2025-07-22T04:45:00+03:00

анастасия романова

россия

общество

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах - с мая до середины июля - купили микронаушников на сумму 158 миллионов рублей на маркетплейсах, средний чек за пару составил порядка 3,3 тысячи рублей, рассказала РИА Новости аналитик Moneyplace Анастасия Романова. "В общей сложности с мая до середины июля на двух крупнейших маркетплейсах пользователи потратили на невидимые микронаушники почти 158 миллионов рублей. Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей - модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств", - сообщила Романова. По подсчетам аналитиков, в мае и июне 2025 года продажи магнитных микронаушников, которые не видны снаружи, выросли вдвое по сравнению с показателями продаж в феврале, марте и апреле. Так, в феврале-апреле на маркетплейсах заказывали от 11,2 тысячи до 14 тысяч пар наушников в месяц. В мае было продано почти 25,9 тысячи, в июне - свыше 20,2 тысячи. В свою очередь в июле, когда завершаются вступительные испытания в вузах, продажи гаджетов резко снизились - до 3,5 тысячи пар. Отмечается, что производители характеризуют наушники, как "абсолютно незаметные, бесшумные и надежные": наушники настолько миниатюрные, что их невозможно обнаружить визуально, они не видны и не слышны снаружи, говорится в карточках товаров, а также сообщается, что "микрофоны улавливают мельчайший шепот и речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечит надежную связь на расстоянии 30 метров между гарнитурой и телефоном; помощник при этом может находиться где угодно".

https://ria.ru/20250721/ege-2030369940.html

https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html

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Дарья Буймова

анастасия романова, россия, общество, единый государственный экзамен (егэ)