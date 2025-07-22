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Эрдогана проинформируют об итогах возможных переговоров России и Украины
Эрдогана проинформируют об итогах возможных переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Эрдогана проинформируют об итогах возможных переговоров России и Украины
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проинформируют об итогах вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:18:00+03:00
2025-07-22T20:18:00+03:00
2025-07-22T20:18:00+03:00
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проинформируют об итогах вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. "Конечно, господин президент (Эрдоган) лично следит за процессом как инициатор турецкого посредничества", - сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос агентства. На уточняющий вопрос, ожидается ли заявление Эрдогана по итогам переговоров, собеседник агентства отметил, что не "проинформирован об этом". РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Эрдогана проинформируют об итогах возможных переговоров России и Украины
Эрдогана проинформируют об итогах третьего раунда переговоров России и Украины