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В Раде требовали быстрее отменить независимость НАБУ, пишет FT - РИА Новости, 22.07.2025
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15:57 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/rada-2030646715.html
В Раде требовали быстрее отменить независимость НАБУ, пишет FT
В Раде требовали быстрее отменить независимость НАБУ, пишет FT - РИА Новости, 22.07.2025
В Раде требовали быстрее отменить независимость НАБУ, пишет FT
Руководство фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде потребовало от своих депутатов оперативно одобрить законопроект, фактически... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:57:00+03:00
2025-07-22T15:57:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Руководство фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде потребовало от своих депутатов оперативно одобрить законопроект, фактически уничтожающий независимость украинских антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times. Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Руководство правящей фракции Зеленского призвало ее быстро одобрить этот законопроект, чтобы ... (Зеленский - ред.) мог как можно скорее подписать его", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного украинского депутата. Впрочем, отмечает собеседник газеты, меры против ведомств, которые поддерживают западные партнеры Украины, могут грозить ей неприятностями в тот момент, когда она нуждается в деньгах. Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациям НАБУ и САП. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Зеленского.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030606952.html
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030516028.html
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в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Раде требовали быстрее отменить независимость НАБУ, пишет FT

FT: партия Зеленского требовала быстрее одобрить отмену независимости НАБУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Руководство фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде потребовало от своих депутатов оперативно одобрить законопроект, фактически уничтожающий независимость украинских антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times.
Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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"Руководство правящей фракции Зеленского призвало ее быстро одобрить этот законопроект, чтобы ... (Зеленский - ред.) мог как можно скорее подписать его", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного украинского депутата.
Впрочем, отмечает собеседник газеты, меры против ведомств, которые поддерживают западные партнеры Украины, могут грозить ей неприятностями в тот момент, когда она нуждается в деньгах.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациям НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Зеленского.
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