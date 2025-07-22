Рада поддержала отмену независимости двух антикоррупционных ведомств
Железняк: Рада поддержала отмену независимости 2 антикоррупционных ведомств
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Ранее во вторник депутат Рады Анастасия Радина заявила о попытке на законодательном уровне подчинить НАБУ и САП генпрокурору, что, по ее утверждению, может уничтожить антикоррупционную инфраструктуру страны. НАБУ и САП призывали депутатов не голосовать за поправки в законопроект, уничтожающие независимость антикоррупционных органов.
"Парламент проголосовал в целом за законопроект № 12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. За – 263. Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за 6-ть лет скатились до этого", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.
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