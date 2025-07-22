https://ria.ru/20250722/rada-2030579276.html

На Украине нет свободы слова, но есть космическая коррупция, заявили в Раде

На Украине нет свободы слова, но есть космическая коррупция, заявили в Раде - РИА Новости, 22.07.2025

На Украине нет свободы слова, но есть космическая коррупция, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине нет парламентаризма и свободы слова, зато... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:59:00+03:00

2025-07-22T11:59:00+03:00

2025-07-22T12:00:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине нет парламентаризма и свободы слова, зато есть "космическая коррупция", а Владимир Зеленский игнорирует законы и может посадить любого неугодного. "Зе (Зеленский – ред.) может посадить любого. Вводит санкции против любого. Плюет на законы. Плюет на Конституцию. На улицах убивают граждан. Медиа под прессингом. Свободы слова нет. Парламентаризма нет. Местного самоуправления нет. Коррупция космическая. И в конце: виноваты мы с вами? Потому что расшатываем лодку? Так, может, лодку расшатывает кто-то другой? Может, это не мы с вами, а один человек на Банковой?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП. Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250719/korruptsiya-2030162712.html

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010528295.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины