На Украине нет свободы слова, но есть космическая коррупция, заявили в Раде
Гончаренко: на Украине нет парламентаризма и свободы слова, но есть коррупция
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине нет парламентаризма и свободы слова, зато есть "космическая коррупция", а Владимир Зеленский игнорирует законы и может посадить любого неугодного.
"Зе (Зеленский – ред.) может посадить любого. Вводит санкции против любого. Плюет на законы. Плюет на Конституцию. На улицах убивают граждан. Медиа под прессингом. Свободы слова нет. Парламентаризма нет. Местного самоуправления нет. Коррупция космическая. И в конце: виноваты мы с вами? Потому что расшатываем лодку? Так, может, лодку расшатывает кто-то другой? Может, это не мы с вами, а один человек на Банковой?" - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
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Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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