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Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде - РИА Новости, 22.07.2025
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Хорошие новости
 
12:05 22.07.2025 (обновлено: 14:42 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/putin-2030581688.html
Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде
Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде - РИА Новости, 22.07.2025
Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде
Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золото и и серебро Международной математической олимпиаде в Австралии. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:05:00+03:00
2025-07-22T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золото и и серебро Международной математической олимпиаде в Австралии."В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. И конечно, этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент пожелал школьникам новых успехов.Шестьдесят шестая Международная математическая олимпиада проходила в дистанционном формате в австралийском городе Саншайн-Кост. В ней участвовали школьники из ста стран мира.Россию представляли шестеро старшеклассников. Они завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Золота удостоены Иван Часовских из Подмосковья (42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска (у каждого по 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска получил серебро.
https://ria.ru/20250713/zoloto-2028893875.html
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россия, австралия, владимир путин, общество
Россия, Австралия, Владимир Путин, Общество, Хорошие новости
Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

Путин поздравил школьников с победой на математической олимпиаде в Австралии

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии
Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золото и и серебро Международной математической олимпиаде в Австралии.
"В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. И конечно, этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Сборная России завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ
13 июля, 19:08
Президент пожелал школьникам новых успехов.
Шестьдесят шестая Международная математическая олимпиада проходила в дистанционном формате в австралийском городе Саншайн-Кост. В ней участвовали школьники из ста стран мира.
Россию представляли шестеро старшеклассников. Они завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.
Золота удостоены Иван Часовских из Подмосковья (42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска (у каждого по 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска получил серебро.
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