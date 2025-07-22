https://ria.ru/20250722/putin-2030581688.html

Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде - РИА Новости, 22.07.2025

Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золото и и серебро Международной математической олимпиаде в Австралии. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:05:00+03:00

2025-07-22T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золото и и серебро Международной математической олимпиаде в Австралии."В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. И конечно, этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент пожелал школьникам новых успехов.Шестьдесят шестая Международная математическая олимпиада проходила в дистанционном формате в австралийском городе Саншайн-Кост. В ней участвовали школьники из ста стран мира.Россию представляли шестеро старшеклассников. Они завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Золота удостоены Иван Часовских из Подмосковья (42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска (у каждого по 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска получил серебро.

https://ria.ru/20250713/zoloto-2028893875.html

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россия, австралия, владимир путин, общество