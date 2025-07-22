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"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий - РИА Новости, 22.07.2025
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19:00 22.07.2025
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"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий
"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий - РИА Новости, 22.07.2025
"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий
Французский астролог XVI века, греческий монах-отшельник и современный математик из Узбекистана. Разные эпохи, разные методы, но удивительно схожие выводы о... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:00:00+03:00
2025-07-22T19:00:00+03:00
нострадамус
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Французский астролог XVI века, греческий монах-отшельник и современный математик из Узбекистана. Разные эпохи, разные методы, но удивительно схожие выводы о грядущих глобальных изменениях. Все трое говорят о периоде великих потрясений, который должен изменить расстановку сил в мире. Совпадение это или закономерность? И почему в их видениях будущего Россия неизменно играет ключевую роль?Феномен пророческих совпаденийИстория знает немало случаев, когда предсказатели из разных культур и эпох приходили к поразительно схожим выводам о будущем. Современные исследователи называют это "синхронностью пророчеств" — явлением, когда независимые источники описывают одни и те же глобальные тенденции.Сегодня такое совпадение наблюдается в текстах Мишеля де Нотрдама, греческого старца Панайотиса Циолиса и математика Сидика Афгана. При всей разности подходов — от средневековой астрологии до современных расчетов — их прогнозы удивительно пересекаются.Нострадамус: война как точка переломаЗнаменитый провансальский астролог оставил потомкам более тысячи катренов, многие из которых до сих пор не расшифрованы. Современные толкователи выделяют несколько ключевых пророчеств о грядущих глобальных потрясениях."Согласие и мир будут нарушены повсюду: дружба осквернена раздором", — предупреждает Нострадамус в одном из катренов. Исследователи связывают это с началом масштабного конфликта, который затронет несколько континентов.Особый интерес вызывает образ "северного короля", который должен вступить в противостояние с южным правителем. Часть интерпретаторов связывает "север" с Россией, которая, по их мнению, станет новым духовным центром после глобальных потрясений."Великая чума из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами", — эта метафора, как считают толкователи, относится не к болезни, а к войне и гуманитарным катастрофам.Главное в видении Нострадамуса — война становится точкой перелома в мировой истории, после которой устанавливается новый порядок.Греческие старцы и конкретика пророчествМонахи-отшельники Святой Горы Афон всегда славились даром предвидения. Старец Панайотис Циолис оставил поразительно конкретные предсказания о грядущих событиях."Третья мировая война начнется из-за Турции и НАТО. Вторжение турок в Грецию, их нападение на Сирию станет предлогом, и Россия вступит в войну", — говорил старец.Циолис даже указывал конкретные признаки приближения конфликта: "Когда построят дорогу между Домокосом и Ламией — это и будет знаком скорого начала войны".По словам старца, "войска НАТО перебросят в Турцию сотни тысяч своих солдат и введут сотни кораблей в Средиземное и Чёрное моря. Однако русские победят, после чего греки на правах ущемлённого государства тоже зайдут в Константинополь".Греческие пророчества отличаются оптимизмом в отношении России — во всех вариантах она выходит победительницей из глобальных потрясений.Математические расчеты будущегоСовершенно иной подход использует Сидик Афган — узбекский математик и богослов, который применяет численные методы для анализа исторических циклов."Россия станет очень авторитетной страной, и этого не избежать", — утверждает Афган, основываясь на своих расчетах. По его мнению, предстоящие конфликты кардинально изменят характер: "Война будет. Но без оружия. Это научная война будет, это технологическая война будет, соперничество в космосе будет".Афган говорит о "математическом изломе" в структуре США и предсказывает принципиальные изменения в мировой архитектуре: "Я предвижу серьезные структурные изменения в западном мире, не мгновенные, но уже запущенные".Математик также прогнозирует трансформацию Европы: "Распад Евросоюза произойдет между 2027 и 2032 годами", что приведет к формированию новых центров силы.Технологическая революция как факторОсобенно интересны предсказания о характере будущих конфликтов. Все три источника сходятся в том, что традиционные военные действия уступят место новым формам противостояния."Конфликты в мире перейдут в холодную фазу. Это будет соперничество технологий, космических программ, научных разработок", — объясняет Афган свое видение.Нострадамус тоже намекает на нетрадиционный характер грядущих потрясений: "Истины Сын вызвал их раздраженье, все добрые — злобу у тьмы вызывают, основы в борьбе, изученья желают".Греческие старцы менее конкретны в этом вопросе, но и они говорят о том, что решающую роль сыграют не армии, а "духовная сила" и "правильность пути".Роль России в новом миреПоразительно, но все три традиции сходятся в оценке роли России в грядущих переменах. Нострадамус видит ее как новый "духовный центр", греческие старцы — как победительницу в глобальном конфликте, Афган — как технологическую супердержаву будущего."После великих потрясений Россия станет маяком для других народов", — такой вывод делают современные исследователи пророчеств.Математические расчеты Афгана показывают, что "российские ресурсы и возможности позволят стране не только выстоять в период глобальной нестабильности, но и занять лидирующие позиции в новом мироустройстве".Критический анализСкептики справедливо указывают на субъективность толкований древних текстов и возможность подгонки фактов под желаемые выводы. Однако совпадение трех независимых источников — средневекового астролога, православного мистика и современного математика — заставляет отнестись к их выводам серьезно. Особенно в контексте происходящих в мире процессов.Исследователи отмечают, что независимо от степени доверия к пророчествам, описываемые тенденции — технологическое соперничество, изменение геополитической архитектуры, усиление роли духовных факторов — уже наблюдаются в реальности.Независимо от того, сбудутся ли конкретные предсказания, все три источника сходятся в главном: мир входит в эпоху кардинальных изменений, которые определят облик планеты на десятилетия вперед. И Россия, судя по всем прогнозам, сыграет в этих изменениях ключевую роль — не как разрушитель старого порядка, а как созидатель нового.
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РИА Новости
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5
4.7
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нострадамус
Нострадамус

"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий

© Public domainПортрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Public domain
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Французский астролог XVI века, греческий монах-отшельник и современный математик из Узбекистана. Разные эпохи, разные методы, но удивительно схожие выводы о грядущих глобальных изменениях. Все трое говорят о периоде великих потрясений, который должен изменить расстановку сил в мире. Совпадение это или закономерность? И почему в их видениях будущего Россия неизменно играет ключевую роль?

Феномен пророческих совпадений

История знает немало случаев, когда предсказатели из разных культур и эпох приходили к поразительно схожим выводам о будущем. Современные исследователи называют это "синхронностью пророчеств" — явлением, когда независимые источники описывают одни и те же глобальные тенденции.
Сегодня такое совпадение наблюдается в текстах Мишеля де Нотрдама, греческого старца Панайотиса Циолиса и математика Сидика Афгана. При всей разности подходов — от средневековой астрологии до современных расчетов — их прогнозы удивительно пересекаются.
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiАстролог, держащий камни со знаками зодиака
Астролог, держащий камни со знаками зодиака - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Астролог, держащий камни со знаками зодиака

Нострадамус: война как точка перелома

Знаменитый провансальский астролог оставил потомкам более тысячи катренов, многие из которых до сих пор не расшифрованы. Современные толкователи выделяют несколько ключевых пророчеств о грядущих глобальных потрясениях.
"Согласие и мир будут нарушены повсюду: дружба осквернена раздором", — предупреждает Нострадамус в одном из катренов. Исследователи связывают это с началом масштабного конфликта, который затронет несколько континентов.
CC BY 4.0 / Wellcome Library / Michael Nostradamus, head and shoulders (cropped)Портрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
CC BY 4.0 / Wellcome Library / Michael Nostradamus, head and shoulders (cropped)
Портрет Мишеля Нострадамуса
Особый интерес вызывает образ "северного короля", который должен вступить в противостояние с южным правителем. Часть интерпретаторов связывает "север" с Россией, которая, по их мнению, станет новым духовным центром после глобальных потрясений.
"Великая чума из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами", — эта метафора, как считают толкователи, относится не к болезни, а к войне и гуманитарным катастрофам.
Главное в видении Нострадамуса — война становится точкой перелома в мировой истории, после которой устанавливается новый порядок.
© Public domainТитульная страница "Предсказания Мишеля Нострадамуса", издания 1568 года
Титульная страница Предсказания Мишеля Нострадамуса, издания 1568 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Public domain
Титульная страница "Предсказания Мишеля Нострадамуса", издания 1568 года

Греческие старцы и конкретика пророчеств

Монахи-отшельники Святой Горы Афон всегда славились даром предвидения. Старец Панайотис Циолис оставил поразительно конкретные предсказания о грядущих событиях.
"Третья мировая война начнется из-за Турции и НАТО. Вторжение турок в Грецию, их нападение на Сирию станет предлогом, и Россия вступит в войну", — говорил старец.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Греция. Святая Гора Афон
Циолис даже указывал конкретные признаки приближения конфликта: "Когда построят дорогу между Домокосом и Ламией — это и будет знаком скорого начала войны".
По словам старца, "войска НАТО перебросят в Турцию сотни тысяч своих солдат и введут сотни кораблей в Средиземное и Чёрное моря. Однако русские победят, после чего греки на правах ущемлённого государства тоже зайдут в Константинополь".
Греческие пророчества отличаются оптимизмом в отношении России — во всех вариантах она выходит победительницей из глобальных потрясений.
© Flickr / Emiliano RicciТурецкие солдаты у мавзолея Ататюрка в Анкаре
Турецкие солдаты у мавзолея Ататюрка в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Flickr / Emiliano Ricci
Турецкие солдаты у мавзолея Ататюрка в Анкаре

Математические расчеты будущего

Совершенно иной подход использует Сидик Афган — узбекский математик и богослов, который применяет численные методы для анализа исторических циклов.
"Россия станет очень авторитетной страной, и этого не избежать", — утверждает Афган, основываясь на своих расчетах. По его мнению, предстоящие конфликты кардинально изменят характер: "Война будет. Но без оружия. Это научная война будет, это технологическая война будет, соперничество в космосе будет".
© Кадр видео из соцсетейСидик Афган
Сидик Афган - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сидик Афган
Афган говорит о "математическом изломе" в структуре США и предсказывает принципиальные изменения в мировой архитектуре: "Я предвижу серьезные структурные изменения в западном мире, не мгновенные, но уже запущенные".
Математик также прогнозирует трансформацию Европы: "Распад Евросоюза произойдет между 2027 и 2032 годами", что приведет к формированию новых центров силы.

Технологическая революция как фактор

Особенно интересны предсказания о характере будущих конфликтов. Все три источника сходятся в том, что традиционные военные действия уступят место новым формам противостояния.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВыстрел из танка Т-80БВ по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации
Выстрел из танка Т-80БВ по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Выстрел из танка Т-80БВ по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации
"Конфликты в мире перейдут в холодную фазу. Это будет соперничество технологий, космических программ, научных разработок", — объясняет Афган свое видение.
Нострадамус тоже намекает на нетрадиционный характер грядущих потрясений: "Истины Сын вызвал их раздраженье, все добрые — злобу у тьмы вызывают, основы в борьбе, изученья желают".
Греческие старцы менее конкретны в этом вопросе, но и они говорят о том, что решающую роль сыграют не армии, а "духовная сила" и "правильность пути".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Священнослужитель держит православный крест

Роль России в новом мире

Поразительно, но все три традиции сходятся в оценке роли России в грядущих переменах. Нострадамус видит ее как новый "духовный центр", греческие старцы — как победительницу в глобальном конфликте, Афган — как технологическую супердержаву будущего.
"После великих потрясений Россия станет маяком для других народов", — такой вывод делают современные исследователи пророчеств.
© Public domainЕкатерина Медичи и Нострадамус
Екатерина Медичи и Нострадамус - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Public domain
Екатерина Медичи и Нострадамус
Математические расчеты Афгана показывают, что "российские ресурсы и возможности позволят стране не только выстоять в период глобальной нестабильности, но и занять лидирующие позиции в новом мироустройстве".

Критический анализ

Скептики справедливо указывают на субъективность толкований древних текстов и возможность подгонки фактов под желаемые выводы. Однако совпадение трех независимых источников — средневекового астролога, православного мистика и современного математика — заставляет отнестись к их выводам серьезно. Особенно в контексте происходящих в мире процессов.
Исследователи отмечают, что независимо от степени доверия к пророчествам, описываемые тенденции — технологическое соперничество, изменение геополитической архитектуры, усиление роли духовных факторов — уже наблюдаются в реальности.
© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
Независимо от того, сбудутся ли конкретные предсказания, все три источника сходятся в главном: мир входит в эпоху кардинальных изменений, которые определят облик планеты на десятилетия вперед. И Россия, судя по всем прогнозам, сыграет в этих изменениях ключевую роль — не как разрушитель старого порядка, а как созидатель нового.
 
Нострадамус
 
 
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