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"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий

"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий - РИА Новости, 22.07.2025

"Еще не знает": что увидели в будущем России три пророка из разных столетий

Французский астролог XVI века, греческий монах-отшельник и современный математик из Узбекистана. Разные эпохи, разные методы, но удивительно схожие выводы о... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:00:00+03:00

2025-07-22T19:00:00+03:00

2025-07-22T19:00:00+03:00

нострадамус

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Французский астролог XVI века, греческий монах-отшельник и современный математик из Узбекистана. Разные эпохи, разные методы, но удивительно схожие выводы о грядущих глобальных изменениях. Все трое говорят о периоде великих потрясений, который должен изменить расстановку сил в мире. Совпадение это или закономерность? И почему в их видениях будущего Россия неизменно играет ключевую роль?Феномен пророческих совпаденийИстория знает немало случаев, когда предсказатели из разных культур и эпох приходили к поразительно схожим выводам о будущем. Современные исследователи называют это "синхронностью пророчеств" — явлением, когда независимые источники описывают одни и те же глобальные тенденции.Сегодня такое совпадение наблюдается в текстах Мишеля де Нотрдама, греческого старца Панайотиса Циолиса и математика Сидика Афгана. При всей разности подходов — от средневековой астрологии до современных расчетов — их прогнозы удивительно пересекаются.Нострадамус: война как точка переломаЗнаменитый провансальский астролог оставил потомкам более тысячи катренов, многие из которых до сих пор не расшифрованы. Современные толкователи выделяют несколько ключевых пророчеств о грядущих глобальных потрясениях."Согласие и мир будут нарушены повсюду: дружба осквернена раздором", — предупреждает Нострадамус в одном из катренов. Исследователи связывают это с началом масштабного конфликта, который затронет несколько континентов.Особый интерес вызывает образ "северного короля", который должен вступить в противостояние с южным правителем. Часть интерпретаторов связывает "север" с Россией, которая, по их мнению, станет новым духовным центром после глобальных потрясений."Великая чума из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами", — эта метафора, как считают толкователи, относится не к болезни, а к войне и гуманитарным катастрофам.Главное в видении Нострадамуса — война становится точкой перелома в мировой истории, после которой устанавливается новый порядок.Греческие старцы и конкретика пророчествМонахи-отшельники Святой Горы Афон всегда славились даром предвидения. Старец Панайотис Циолис оставил поразительно конкретные предсказания о грядущих событиях."Третья мировая война начнется из-за Турции и НАТО. Вторжение турок в Грецию, их нападение на Сирию станет предлогом, и Россия вступит в войну", — говорил старец.Циолис даже указывал конкретные признаки приближения конфликта: "Когда построят дорогу между Домокосом и Ламией — это и будет знаком скорого начала войны".По словам старца, "войска НАТО перебросят в Турцию сотни тысяч своих солдат и введут сотни кораблей в Средиземное и Чёрное моря. Однако русские победят, после чего греки на правах ущемлённого государства тоже зайдут в Константинополь".Греческие пророчества отличаются оптимизмом в отношении России — во всех вариантах она выходит победительницей из глобальных потрясений.Математические расчеты будущегоСовершенно иной подход использует Сидик Афган — узбекский математик и богослов, который применяет численные методы для анализа исторических циклов."Россия станет очень авторитетной страной, и этого не избежать", — утверждает Афган, основываясь на своих расчетах. По его мнению, предстоящие конфликты кардинально изменят характер: "Война будет. Но без оружия. Это научная война будет, это технологическая война будет, соперничество в космосе будет".Афган говорит о "математическом изломе" в структуре США и предсказывает принципиальные изменения в мировой архитектуре: "Я предвижу серьезные структурные изменения в западном мире, не мгновенные, но уже запущенные".Математик также прогнозирует трансформацию Европы: "Распад Евросоюза произойдет между 2027 и 2032 годами", что приведет к формированию новых центров силы.Технологическая революция как факторОсобенно интересны предсказания о характере будущих конфликтов. Все три источника сходятся в том, что традиционные военные действия уступят место новым формам противостояния."Конфликты в мире перейдут в холодную фазу. Это будет соперничество технологий, космических программ, научных разработок", — объясняет Афган свое видение.Нострадамус тоже намекает на нетрадиционный характер грядущих потрясений: "Истины Сын вызвал их раздраженье, все добрые — злобу у тьмы вызывают, основы в борьбе, изученья желают".Греческие старцы менее конкретны в этом вопросе, но и они говорят о том, что решающую роль сыграют не армии, а "духовная сила" и "правильность пути".Роль России в новом миреПоразительно, но все три традиции сходятся в оценке роли России в грядущих переменах. Нострадамус видит ее как новый "духовный центр", греческие старцы — как победительницу в глобальном конфликте, Афган — как технологическую супердержаву будущего."После великих потрясений Россия станет маяком для других народов", — такой вывод делают современные исследователи пророчеств.Математические расчеты Афгана показывают, что "российские ресурсы и возможности позволят стране не только выстоять в период глобальной нестабильности, но и занять лидирующие позиции в новом мироустройстве".Критический анализСкептики справедливо указывают на субъективность толкований древних текстов и возможность подгонки фактов под желаемые выводы. Однако совпадение трех независимых источников — средневекового астролога, православного мистика и современного математика — заставляет отнестись к их выводам серьезно. Особенно в контексте происходящих в мире процессов.Исследователи отмечают, что независимо от степени доверия к пророчествам, описываемые тенденции — технологическое соперничество, изменение геополитической архитектуры, усиление роли духовных факторов — уже наблюдаются в реальности.Независимо от того, сбудутся ли конкретные предсказания, все три источника сходятся в главном: мир входит в эпоху кардинальных изменений, которые определят облик планеты на десятилетия вперед. И Россия, судя по всем прогнозам, сыграет в этих изменениях ключевую роль — не как разрушитель старого порядка, а как созидатель нового.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нострадамус