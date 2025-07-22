https://ria.ru/20250722/preparat-2030624196.html
Российский препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029 году
Российский препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029 году - РИА Новости, 22.07.2025
Российский препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029 году
Новый отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) могут зарегистрировать в России к 2029–2030 году, он уже получил финансирование на... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:45:00+03:00
2025-07-22T14:45:00+03:00
2025-07-22T14:45:00+03:00
россия
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье
здоровье - общество
спинальная мышечная атрофия (сма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148489/43/1484894328_0:383:4527:2929_1920x0_80_0_0_e92c8b8149f5b0cd9b3c4eed03368e43.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) могут зарегистрировать в России к 2029–2030 году, он уже получил финансирование на доклинические регламентные и клинические исследования, сообщил член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. В ходе пресс-конференции "Передовые отечественные разработки для лечения болезней мозга" он уточнил, что специалистам центра удалось сделать препарат от СМА, после однократного закола мыши с этим геном живут уже почти год и чувствуют себя хорошо. По его словам, препарат показал свою эффективность. "Мы получили финансирование уже на доклинические регламентные и клинические исследования этого препарата, также мы получили равную долю софинансирования уже от индустриального партнёра на эту разработку, то есть фармкомпания, которая будет его дальше производить. И таким образом, примерно к 2029-2030 году мы надеемся уже получить регистрационное удостоверение на этот препарат", - сказал Белоусов. Он подчеркнул, что этот препарат в десятки раз меньше таргетирует печень и сердце, то есть у мышей сейчас нет никаких побочных эффектов, связанных именно с неспецифическими реакциями.
https://ria.ru/20250722/rossija-2030604341.html
https://ria.ru/20250721/miramistin-2030510347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148489/43/1484894328_56:0:4472:3312_1920x0_80_0_0_5a8655a31a69a18b63f91284dbe09d08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, здоровье - общество, спинальная мышечная атрофия (сма)
Россия, Российская академия наук, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье, Здоровье - Общество, Спинальная мышечная атрофия (СМА)
Российский препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029 году
ФМБА: Отечественный препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029-2030 годам
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) могут зарегистрировать в России к 2029–2030 году, он уже получил финансирование на доклинические регламентные и клинические исследования, сообщил член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.
В ходе пресс-конференции "Передовые отечественные разработки для лечения болезней мозга" он уточнил, что специалистам центра удалось сделать препарат от СМА, после однократного закола мыши с этим геном живут уже почти год и чувствуют себя хорошо. По его словам, препарат показал свою эффективность.
"Мы получили финансирование уже на доклинические регламентные и клинические исследования этого препарата, также мы получили равную долю софинансирования уже от индустриального партнёра на эту разработку, то есть фармкомпания, которая будет его дальше производить. И таким образом, примерно к 2029-2030 году мы надеемся уже получить регистрационное удостоверение на этот препарат", - сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что этот препарат в десятки раз меньше таргетирует печень и сердце, то есть у мышей сейчас нет никаких побочных эффектов, связанных именно с неспецифическими реакциями.