https://ria.ru/20250722/preparat-2030624196.html

Российский препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029 году

Российский препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029 году - РИА Новости, 22.07.2025

Российский препарат от СМА могут зарегистрировать к 2029 году

Новый отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) могут зарегистрировать в России к 2029–2030 году, он уже получил финансирование на... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:45:00+03:00

2025-07-22T14:45:00+03:00

2025-07-22T14:45:00+03:00

россия

российская академия наук

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье

здоровье - общество

спинальная мышечная атрофия (сма)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) могут зарегистрировать в России к 2029–2030 году, он уже получил финансирование на доклинические регламентные и клинические исследования, сообщил член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. В ходе пресс-конференции "Передовые отечественные разработки для лечения болезней мозга" он уточнил, что специалистам центра удалось сделать препарат от СМА, после однократного закола мыши с этим геном живут уже почти год и чувствуют себя хорошо. По его словам, препарат показал свою эффективность. "Мы получили финансирование уже на доклинические регламентные и клинические исследования этого препарата, также мы получили равную долю софинансирования уже от индустриального партнёра на эту разработку, то есть фармкомпания, которая будет его дальше производить. И таким образом, примерно к 2029-2030 году мы надеемся уже получить регистрационное удостоверение на этот препарат", - сказал Белоусов. Он подчеркнул, что этот препарат в десятки раз меньше таргетирует печень и сердце, то есть у мышей сейчас нет никаких побочных эффектов, связанных именно с неспецифическими реакциями.

https://ria.ru/20250722/rossija-2030604341.html

https://ria.ru/20250721/miramistin-2030510347.html

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россия, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, здоровье - общество, спинальная мышечная атрофия (сма)