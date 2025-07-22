https://ria.ru/20250722/peterburg-2030712408.html
Десницу Андрея Первозванного принесут в Петербург
Десницу Андрея Первозванного принесут в Петербург - РИА Новости, 22.07.2025
Десницу Андрея Первозванного принесут в Петербург
Десницу апостола Андрея Первозванного принесут из Москвы в Санкт-Петербургскую митрополию с 24 по 27 июля ко Дню Военно-морского флота, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:33:00+03:00
2025-07-22T19:33:00+03:00
2025-07-22T19:33:00+03:00
москва
санкт-петербург
васильевский остров
фонд андрея первозванного
санкт-петербургская митрополия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672866_0:295:2979:1971_1920x0_80_0_0_8fd770d22b45045d745b229853d97c1f.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Десницу апостола Андрея Первозванного принесут из Москвы в Санкт-Петербургскую митрополию с 24 по 27 июля ко Дню Военно-морского флота, сообщила пресс-служба Фонда Андрея Первозванного. "По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 24 по 27 июля 2025 при содействии Фонда апостола Андрея Первозванного десница апостола Андрея Первозванного, хранимая в Богоявленском соборе города Москвы будет принесена в Санкт-Петербургскую митрополию. Принесение святыни приурочено к Дню Военно-Морского флота", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что с 24 по 25 июля десница апостола Андрея будет пребывать в Кронштадском Морском Никольском соборе (с 15.00 24 июля до 14.30 25 июля). В Андреевском орденском соборе на Васильевском острове святыня будет находится 25-27 июля. "Торжественная встреча мощей в Андреевском соборе состоится 25 июля в 16.00. 26 июля Всенощное бдение в Андреевском соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Святыня будет пребывать в соборе до 17.00 27 июля", - отметили в пресс-службе. Ковчерг с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного в настоящее время находится в Богоявленском соборе в Елохово в Москве. Как следует из свидетельств, оставленных средневековыми паломниками, десница апостола Андрея Первозванного в XII веке хранилась в церкви Богородицы (Фаросской) в Большом дворце в Константинополе. Михаил Федорович (1596—1645) — первый царь из династии Романовых – заплатил большой выкуп турецкому султану за то, чтобы он не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 году монахи передали в Москву десницу апостола Андрея Первозванного, которая была принесена в Успенский собор в Кремле. После революции Успенский собор вошел в состав музеев Московского Кремля, и святыня на долгие годы стала одним из экспонатов музейных фондов. В 1988 году – в год тысячелетия Крещения Руси – в Оружейной палате Кремля состоялась церемония передачи десницы Андрея Первозванного Русской православной церкви, она была перенесена в Богоявленский патриарший собор.
https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html
https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html
москва
санкт-петербург
васильевский остров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672866_469:434:2622:2048_1920x0_80_0_0_f65618fc153a19819babbcb6e902d500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, васильевский остров, фонд андрея первозванного, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь
Москва, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Фонд Андрея Первозванного, Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь
Десницу Андрея Первозванного принесут в Петербург
Ко Дню ВМФ десницу Андрея Первозванного принесут из Москвы в Петербург
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Десницу апостола Андрея Первозванного принесут из Москвы в Санкт-Петербургскую митрополию с 24 по 27 июля ко Дню Военно-морского флота, сообщила пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.
"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 24 по 27 июля 2025 при содействии Фонда апостола Андрея Первозванного десница апостола Андрея Первозванного, хранимая в Богоявленском соборе города Москвы
будет принесена в Санкт-Петербургскую митрополию
. Принесение святыни приурочено к Дню Военно-Морского флота", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что с 24 по 25 июля десница апостола Андрея будет пребывать в Кронштадском Морском Никольском соборе (с 15.00 24 июля до 14.30 25 июля). В Андреевском орденском соборе на Васильевском острове
святыня будет находится 25-27 июля.
"Торжественная встреча мощей в Андреевском соборе состоится 25 июля в 16.00. 26 июля Всенощное бдение в Андреевском соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Святыня будет пребывать в соборе до 17.00 27 июля", - отметили в пресс-службе.
Ковчерг с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного в настоящее время находится в Богоявленском соборе в Елохово в Москве.
Как следует из свидетельств, оставленных средневековыми паломниками, десница апостола Андрея Первозванного в XII веке хранилась в церкви Богородицы (Фаросской) в Большом дворце в Константинополе. Михаил Федорович (1596—1645) — первый царь из династии Романовых – заплатил большой выкуп турецкому султану за то, чтобы он не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 году монахи передали в Москву десницу апостола Андрея Первозванного, которая была принесена в Успенский собор в Кремле.
После революции Успенский собор вошел в состав музеев Московского Кремля, и святыня на долгие годы стала одним из экспонатов музейных фондов.
В 1988 году – в год тысячелетия Крещения Руси – в Оружейной палате Кремля состоялась церемония передачи десницы Андрея Первозванного Русской православной церкви
, она была перенесена в Богоявленский патриарший собор.