https://ria.ru/20250722/peterburg-2030712408.html

Десницу Андрея Первозванного принесут в Петербург

Десницу Андрея Первозванного принесут в Петербург - РИА Новости, 22.07.2025

Десницу Андрея Первозванного принесут в Петербург

Десницу апостола Андрея Первозванного принесут из Москвы в Санкт-Петербургскую митрополию с 24 по 27 июля ко Дню Военно-морского флота, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:33:00+03:00

2025-07-22T19:33:00+03:00

2025-07-22T19:33:00+03:00

москва

санкт-петербург

васильевский остров

фонд андрея первозванного

санкт-петербургская митрополия

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Десницу апостола Андрея Первозванного принесут из Москвы в Санкт-Петербургскую митрополию с 24 по 27 июля ко Дню Военно-морского флота, сообщила пресс-служба Фонда Андрея Первозванного. "По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 24 по 27 июля 2025 при содействии Фонда апостола Андрея Первозванного десница апостола Андрея Первозванного, хранимая в Богоявленском соборе города Москвы будет принесена в Санкт-Петербургскую митрополию. Принесение святыни приурочено к Дню Военно-Морского флота", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что с 24 по 25 июля десница апостола Андрея будет пребывать в Кронштадском Морском Никольском соборе (с 15.00 24 июля до 14.30 25 июля). В Андреевском орденском соборе на Васильевском острове святыня будет находится 25-27 июля. "Торжественная встреча мощей в Андреевском соборе состоится 25 июля в 16.00. 26 июля Всенощное бдение в Андреевском соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Святыня будет пребывать в соборе до 17.00 27 июля", - отметили в пресс-службе. Ковчерг с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного в настоящее время находится в Богоявленском соборе в Елохово в Москве. Как следует из свидетельств, оставленных средневековыми паломниками, десница апостола Андрея Первозванного в XII веке хранилась в церкви Богородицы (Фаросской) в Большом дворце в Константинополе. Михаил Федорович (1596—1645) — первый царь из династии Романовых – заплатил большой выкуп турецкому султану за то, чтобы он не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 году монахи передали в Москву десницу апостола Андрея Первозванного, которая была принесена в Успенский собор в Кремле. После революции Успенский собор вошел в состав музеев Московского Кремля, и святыня на долгие годы стала одним из экспонатов музейных фондов. В 1988 году – в год тысячелетия Крещения Руси – в Оружейной палате Кремля состоялась церемония передачи десницы Андрея Первозванного Русской православной церкви, она была перенесена в Богоявленский патриарший собор.

https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html

https://ria.ru/20250718/peterburg-2029873104.html

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москва, санкт-петербург, васильевский остров, фонд андрея первозванного, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь