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Житель Петербурга решил повисеть на якорной цепи крейсера "Аврора"
Житель Петербурга решил повисеть на якорной цепи крейсера "Аврора" - РИА Новости, 22.07.2025
Житель Петербурга решил повисеть на якорной цепи крейсера "Аврора"
Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который, "демонстрируя вседозволенность", решил использовать в качестве турника якорную цепь крейсера... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:07:00+03:00
2025-07-22T13:07:00+03:00
2025-07-22T13:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который, "демонстрируя вседозволенность", решил использовать в качестве турника якорную цепь крейсера "Аврора", сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Как отмечается, в ходе мониторинга интернета сотрудники транспортной полиции обнаружили видео, на котором к судну-музею подходит катер, с палубы которого мужчина цепляется за цепи стояночного буя "Авроры" и повисает на них. "В результате доследственной проверки сотрудниками водной полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель... В настоящее время злоумышленник задержан", – говорится в сообщении. Транспортная полиция уточняет, что подозреваемый "грубо нарушил общественный порядок в форме пренебрежительного отношения к объекту культурного наследия". Это выразилось в том, что мужчина "вышел на нос катера, оголив торс, перелез на цепь стояночного якоря "Авроры" и повис на ней, демонстрируя вседозволенность". Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, добавили в управлении на транспорте МВД.
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происшествия, санкт-петербург, "аврора", министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, "Аврора", Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Петербурга решил повисеть на якорной цепи крейсера "Аврора"
В Петербурге задержали мужчину, который повис на якорной цепи крейсера "Аврора"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который, "демонстрируя вседозволенность", решил использовать в качестве турника якорную цепь крейсера "Аврора", сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
Как отмечается, в ходе мониторинга интернета сотрудники транспортной полиции обнаружили видео, на котором к судну-музею подходит катер, с палубы которого мужчина цепляется за цепи стояночного буя "Авроры" и повисает на них.
"В результате доследственной проверки сотрудниками водной полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель... В настоящее время злоумышленник задержан", – говорится в сообщении.
Транспортная полиция уточняет, что подозреваемый "грубо нарушил общественный порядок в форме пренебрежительного отношения к объекту культурного наследия". Это выразилось в том, что мужчина "вышел на нос катера, оголив торс, перелез на цепь стояночного якоря "Авроры" и повис на ней, демонстрируя вседозволенность".
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, добавили в управлении на транспорте МВД.