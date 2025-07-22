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Песков: России известна позиция Азербайджана по Украине - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 22.07.2025 (обновлено: 12:43 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/peskov-2030589106.html
Песков: России известна позиция Азербайджана по Украине
Песков: России известна позиция Азербайджана по Украине - РИА Новости, 22.07.2025
Песков: России известна позиция Азербайджана по Украине
России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения расходятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:41:00+03:00
2025-07-22T12:43:00+03:00
россия
азербайджан
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
ильхам алиев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения расходятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также"."Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны.Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении.В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
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россия, азербайджан, украина, дмитрий песков, ильхам алиев, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Азербайджан, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Вооруженные силы Украины, В мире
Песков: России известна позиция Азербайджана по Украине

Песков: России известна позиция руководства Азербайджана по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения расходятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
"Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны.
Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении.
В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.
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Вчера, 06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАзербайджанУкраинаДмитрий ПесковИльхам АлиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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