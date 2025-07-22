https://ria.ru/20250722/para-2030666741.html

В Ленинградский зоопарк привезли пару африканских марабу

В Ленинградский зоопарк привезли пару африканских марабу - РИА Новости, 22.07.2025

В Ленинградский зоопарк привезли пару африканских марабу

Пару африканских марабу привезли в Ленинградский зоопарк, сообщило учреждение в Telegram. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:00:00+03:00

2025-07-22T17:00:00+03:00

2025-07-22T18:03:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Пару африканских марабу привезли в Ленинградский зоопарк, сообщило учреждение в Telegram. "В юбилейном году коллекция Ленинградского зоопарка продолжает пополняться. <…> Недавно в Ленинградский зоопарк приехали самец и самка африканского марабу. Этот вид — один из самых крупных летающих птиц Африки. Размах крыльев марабу может превышать 2,5 метра, а рост достигает 1,5 метра", — отметили в пресс-службе.Самка Лаура и самец Рафаэль прошли карантин и теперь находятся в вольере по соседству с японскими журавлями. "Новоприбывшим птицам около года. Они активны, любознательны и иногда с удовольствием хулиганят, особенно Лаура. Она часто пытается схватить клювом заинтересовавший ее предмет и затянуть его к себе, поэтому мы настоятельно не рекомендуем посетителям подходить вплотную к сетке вольера", — сообщил зоопарк. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших зоопарков России. Сегодня в нем содержат примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20250722/kozlyata-2030582815.html

https://ria.ru/20250719/detenyshi-2030137117.html

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Африканские марабу в Ленинградском зоопарке Пару африканских марабу привезли в Ленинградский зоопарк - самку Лауру и самца Рафаэля. "Новоприбывшим птицам около года. Они активны, любознательны и иногда с удовольствием хулиганят, особенно Лаура. Она часто пытается схватить клювом заинтересовавший её предмет и затянуть его к себе, поэтому мы настоятельно не рекомендуем посетителям подходить вплотную к сетке вольера", - сообщает зоопарк. Марабу - один из самых крупных летающих птиц Африки. Размах крыльев может превышать 2,5 метра, а рост достигает полутора метров. 2025-07-22T17:00 true PT0M24S

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африка, санкт-петербург, россия, софия (королева испании), ленинградский зоопарк, общество