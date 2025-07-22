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Ученые рассказали об уникальности байкальской нейтринной обсерватории - РИА Новости, 22.07.2025
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11:00 22.07.2025 (обновлено: 11:19 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/observatoriya-2030564956.html
Ученые рассказали об уникальности байкальской нейтринной обсерватории
Ученые рассказали об уникальности байкальской нейтринной обсерватории - РИА Новости, 22.07.2025
Ученые рассказали об уникальности байкальской нейтринной обсерватории
Байкальская нейтринная обсерватория уникальна по своим характеристикам, благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что она даёт результаты в 16 раз... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:00:00+03:00
2025-07-22T11:19:00+03:00
хорошие новости
байкал
сергей троицкий
российская академия наук
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Байкальская нейтринная обсерватория уникальна по своим характеристикам, благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что она даёт результаты в 16 раз лучше, чем её аналоги, заявил в интервью главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий. "Изучив свойства воды и льда с помощью лазерных источников света, а затем использовав эти измерения при компьютерном моделировании, ученые установили, что область на небе, откуда приходит конкретное нейтрино, для байкальского эксперимента в 16 раз меньше, чем для ледового. Значит, точность определения источника лучше в 16 раз", - отметил Сергей Троицкий. Он подчеркнул, что чистая вода Байкала, в которой проводится эксперимент, позволяет добиться существенного повышения точности определения направлений нейтрино, так важной для астрономии. В свою очередь, американские ученые, по его словам, пользуются другим способом. Они вмораживают в лёд дорогостоящее оборудование для измерения нейтрино, что значительно понижает точность данных. Ученый рассказал, что у всех нейтринных телескопов один общий принцип, который придумали еще в СССР Моисей Марков и Игорь Железных. Суть его заключается в том, что для регистрации нейтрино высоких энергий используется большой объем природной воды. Взаимодействуя с веществом воды, нейтрино рождает вторичные частицы, которые в свою очередь излучают свет (излучение Вавилова-Черенкова). Поэтому установка для регистрации нейтрино – это кубический километр воды или льда, в который погружены детекторы этого излучения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
https://ria.ru/20250721/uchenye-2030404357.html
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байкал, сергей троицкий, российская академия наук
Хорошие новости, Байкал, Сергей Троицкий, Российская академия наук
Ученые рассказали об уникальности байкальской нейтринной обсерватории

Троицкий: байкальская обсерватория дает результаты в 16 раз лучше, чем аналоги

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал
Побережье озера Байкал - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Байкальская нейтринная обсерватория уникальна по своим характеристикам, благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что она даёт результаты в 16 раз лучше, чем её аналоги, заявил в интервью главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий.
"Изучив свойства воды и льда с помощью лазерных источников света, а затем использовав эти измерения при компьютерном моделировании, ученые установили, что область на небе, откуда приходит конкретное нейтрино, для байкальского эксперимента в 16 раз меньше, чем для ледового. Значит, точность определения источника лучше в 16 раз", - отметил Сергей Троицкий.
Он подчеркнул, что чистая вода Байкала, в которой проводится эксперимент, позволяет добиться существенного повышения точности определения направлений нейтрино, так важной для астрономии. В свою очередь, американские ученые, по его словам, пользуются другим способом. Они вмораживают в лёд дорогостоящее оборудование для измерения нейтрино, что значительно понижает точность данных.
Ученый рассказал, что у всех нейтринных телескопов один общий принцип, который придумали еще в СССР Моисей Марков и Игорь Железных. Суть его заключается в том, что для регистрации нейтрино высоких энергий используется большой объем природной воды. Взаимодействуя с веществом воды, нейтрино рождает вторичные частицы, которые в свою очередь излучают свет (излучение Вавилова-Черенкова). Поэтому установка для регистрации нейтрино – это кубический километр воды или льда, в который погружены детекторы этого излучения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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Хорошие новостиБайкалСергей ТроицкийРоссийская академия наук
 
 
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