Ученые рассказали об уникальности байкальской нейтринной обсерватории
Троицкий: байкальская обсерватория дает результаты в 16 раз лучше, чем аналоги
Побережье озера Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Байкальская нейтринная обсерватория уникальна по своим характеристикам, благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что она даёт результаты в 16 раз лучше, чем её аналоги, заявил в интервью главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий.
"Изучив свойства воды и льда с помощью лазерных источников света, а затем использовав эти измерения при компьютерном моделировании, ученые установили, что область на небе, откуда приходит конкретное нейтрино, для байкальского эксперимента в 16 раз меньше, чем для ледового. Значит, точность определения источника лучше в 16 раз", - отметил Сергей Троицкий.
Он подчеркнул, что чистая вода Байкала, в которой проводится эксперимент, позволяет добиться существенного повышения точности определения направлений нейтрино, так важной для астрономии. В свою очередь, американские ученые, по его словам, пользуются другим способом. Они вмораживают в лёд дорогостоящее оборудование для измерения нейтрино, что значительно понижает точность данных.
Ученый рассказал, что у всех нейтринных телескопов один общий принцип, который придумали еще в СССР Моисей Марков и Игорь Железных. Суть его заключается в том, что для регистрации нейтрино высоких энергий используется большой объем природной воды. Взаимодействуя с веществом воды, нейтрино рождает вторичные частицы, которые в свою очередь излучают свет (излучение Вавилова-Черенкова). Поэтому установка для регистрации нейтрино – это кубический километр воды или льда, в который погружены детекторы этого излучения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.