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В Сургуте придумали, как дольше сохранять свежесть плодов
В Сургуте придумали, как дольше сохранять свежесть плодов - РИА Новости, 22.07.2025
В Сургуте придумали, как дольше сохранять свежесть плодов
Продлить срок хранения овощей, фруктов, ягод и снизить потерю их массы может обработка плодов экстрактом донника лекарственного, выяснили ученые СурГУ в составе РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:00:00+03:00
2025-07-22T07:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Продлить срок хранения овощей, фруктов, ягод и снизить потерю их массы может обработка плодов экстрактом донника лекарственного, выяснили ученые СурГУ в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены в журнале Новые технологии / New technologies.Процессы, приводящие к порче растительной пищи, начинаются не на прилавке магазина, а сразу после сбора урожая, рассказали ученые Сургутского государственного университета (СурГУ). Поэтому вещества, наносимые на поверхность плодов, должны не только "защищать" продукт от перепадов температуры и влажности, но и противостоять бактериальным и грибковым инфекциям, которыми может быть уже заражена продукция, добавили в вузе.В качестве покрытий для овощей и фруктов в настоящее время используется желатин, который формируя защитную пленку, препятствует контакту плода с окружающей средой. В него вносятся синтетические или натуральные добавки с антибактериальным или антиоксидантным действием, объяснили в вузе.Специалисты СурГУ совместно с коллегами из ИТМО предложили новую добавку к желатину для обработки растительной продукции — экстракт донника лекарственного (Melilótus officinális), чьи цветки, листья и стебли богаты кумаринами и фенольными соединениями с выраженными антимикробным и антиоксидантным действиями. Эти же вещества снижают вероятность появления в овощах и фруктах химически активных свободных радикалов, которые приводят к порче продуктов."Мы проверяли эффективность работы покрытия на основе желатина с добавлением экстракта донника на томатах. Выяснилось, что при хранении помидоров разных сортов покрытие снижает потерю массы плода и при комнатной температуре, и в холодильнике, то есть плоды дольше остаются свежими", — отметила директор Института естественных и технических наук СурГУ Юлия Петрова.В первые 72 часа хранения масса томатов уменьшалась равномерно для всех образцов, однако, начиная с четвертых суток, томаты без покрытия начали терять массу значительно быстрее по сравнению с образцами, обработанными защитным покрытием, объяснила исследователь. При холодильном хранении потеря массы была менее выраженной: через семь суток разница между образцами с покрытием и без него составила 0,7 процента."Большая потеря массы у непокрытых томатов объясняется прямым воздействием окружающей среды на плоды. Это приводит к интенсивному испарению влаги и активации окислительных процессов, связанных с дыханием плодов. В результате происходит истощение питательных веществ и обезвоживание тканей, что ослабляет естественный иммунитет томатов и создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. Поэтому потеря массы была выбрана нами как основной маркер "порчи" этих плодов", — пояснили в СурГУ.Исследование поддержано грантом межрегионального Западно-Сибирского НОЦ и выполнено в рамках реализации проекта "ЮграБиоФарм" федеральной программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20240318/nauka-1933227834.html
https://ri.ria.ru/20250327/nauka-2007460435.html
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наука, университетская наука, сургут, сургутский государственный университет (сургу), россия, помидоры, российские инновации, продовольственная безопасность, бактерии
Наука, Наука, Университетская наука, Сургут, Сургутский государственный университет (СурГУ), Россия, помидоры, Российские инновации, Продовольственная безопасность, Бактерии
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Продлить срок хранения овощей, фруктов, ягод и снизить потерю их массы может обработка плодов экстрактом донника лекарственного, выяснили ученые СурГУ
в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены
в журнале Новые технологии / New technologies.
Процессы, приводящие к порче растительной пищи, начинаются не на прилавке магазина, а сразу после сбора урожая, рассказали ученые Сургутского государственного университета (СурГУ). Поэтому вещества, наносимые на поверхность плодов, должны не только "защищать" продукт от перепадов температуры и влажности, но и противостоять бактериальным и грибковым инфекциям, которыми может быть уже заражена продукция, добавили в вузе.
В качестве покрытий для овощей и фруктов в настоящее время используется желатин, который формируя защитную пленку, препятствует контакту плода с окружающей средой. В него вносятся синтетические или натуральные добавки с антибактериальным или антиоксидантным действием, объяснили в вузе.
Специалисты СурГУ совместно с коллегами из ИТМО предложили новую добавку к желатину для обработки растительной продукции — экстракт донника лекарственного (Melilótus officinális), чьи цветки, листья и стебли богаты кумаринами и фенольными соединениями с выраженными антимикробным и антиоксидантным действиями. Эти же вещества снижают вероятность появления в овощах и фруктах химически активных свободных радикалов, которые приводят к порче продуктов.
«
"Мы проверяли эффективность работы покрытия на основе желатина с добавлением экстракта донника на томатах. Выяснилось, что при хранении помидоров разных сортов покрытие снижает потерю массы плода и при комнатной температуре, и в холодильнике, то есть плоды дольше остаются свежими", — отметила директор Института естественных и технических наук СурГУ Юлия Петрова.
В первые 72 часа хранения масса томатов уменьшалась равномерно для всех образцов, однако, начиная с четвертых суток, томаты без покрытия начали терять массу значительно быстрее по сравнению с образцами, обработанными защитным покрытием, объяснила исследователь. При холодильном хранении потеря массы была менее выраженной: через семь суток разница между образцами с покрытием и без него составила 0,7 процента.
"Большая потеря массы у непокрытых томатов объясняется прямым воздействием окружающей среды на плоды. Это приводит к интенсивному испарению влаги и активации окислительных процессов, связанных с дыханием плодов. В результате происходит истощение питательных веществ и обезвоживание тканей, что ослабляет естественный иммунитет томатов и создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. Поэтому потеря массы была выбрана нами как основной маркер "порчи" этих плодов", — пояснили в СурГУ.
Исследование поддержано грантом межрегионального Западно-Сибирского НОЦ и выполнено в рамках реализации проекта "ЮграБиоФарм" федеральной программы "Приоритет-2030".