https://ria.ru/20250722/nauka-2030433002.html

В Сургуте придумали, как дольше сохранять свежесть плодов

В Сургуте придумали, как дольше сохранять свежесть плодов - РИА Новости, 22.07.2025

В Сургуте придумали, как дольше сохранять свежесть плодов

Продлить срок хранения овощей, фруктов, ягод и снизить потерю их массы может обработка плодов экстрактом донника лекарственного, выяснили ученые СурГУ в составе РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:00:00+03:00

2025-07-22T07:00:00+03:00

2025-07-22T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Продлить срок хранения овощей, фруктов, ягод и снизить потерю их массы может обработка плодов экстрактом донника лекарственного, выяснили ученые СурГУ в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены в журнале Новые технологии / New technologies.Процессы, приводящие к порче растительной пищи, начинаются не на прилавке магазина, а сразу после сбора урожая, рассказали ученые Сургутского государственного университета (СурГУ). Поэтому вещества, наносимые на поверхность плодов, должны не только "защищать" продукт от перепадов температуры и влажности, но и противостоять бактериальным и грибковым инфекциям, которыми может быть уже заражена продукция, добавили в вузе.В качестве покрытий для овощей и фруктов в настоящее время используется желатин, который формируя защитную пленку, препятствует контакту плода с окружающей средой. В него вносятся синтетические или натуральные добавки с антибактериальным или антиоксидантным действием, объяснили в вузе.Специалисты СурГУ совместно с коллегами из ИТМО предложили новую добавку к желатину для обработки растительной продукции — экстракт донника лекарственного (Melilótus officinális), чьи цветки, листья и стебли богаты кумаринами и фенольными соединениями с выраженными антимикробным и антиоксидантным действиями. Эти же вещества снижают вероятность появления в овощах и фруктах химически активных свободных радикалов, которые приводят к порче продуктов."Мы проверяли эффективность работы покрытия на основе желатина с добавлением экстракта донника на томатах. Выяснилось, что при хранении помидоров разных сортов покрытие снижает потерю массы плода и при комнатной температуре, и в холодильнике, то есть плоды дольше остаются свежими", — отметила директор Института естественных и технических наук СурГУ Юлия Петрова.В первые 72 часа хранения масса томатов уменьшалась равномерно для всех образцов, однако, начиная с четвертых суток, томаты без покрытия начали терять массу значительно быстрее по сравнению с образцами, обработанными защитным покрытием, объяснила исследователь. При холодильном хранении потеря массы была менее выраженной: через семь суток разница между образцами с покрытием и без него составила 0,7 процента."Большая потеря массы у непокрытых томатов объясняется прямым воздействием окружающей среды на плоды. Это приводит к интенсивному испарению влаги и активации окислительных процессов, связанных с дыханием плодов. В результате происходит истощение питательных веществ и обезвоживание тканей, что ослабляет естественный иммунитет томатов и создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. Поэтому потеря массы была выбрана нами как основной маркер "порчи" этих плодов", — пояснили в СурГУ.Исследование поддержано грантом межрегионального Западно-Сибирского НОЦ и выполнено в рамках реализации проекта "ЮграБиоФарм" федеральной программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20240318/nauka-1933227834.html

https://ri.ria.ru/20250327/nauka-2007460435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, сургут, сургутский государственный университет (сургу), россия, помидоры, российские инновации, продовольственная безопасность, бактерии