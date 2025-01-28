https://ria.ru/20250128/nauka-1995907526.html
Ученые СурГУ оценили вред для почв от разливов нефти
Ученые СурГУ оценили вред для почв от разливов нефти - РИА Новости, 28.01.2025
Ученые СурГУ оценили вред для почв от разливов нефти
Ученые СурГУ выяснили, как разливы нефти влияют на разные виды почв. По их словам, результаты могут быть полезны для разработки стратегий восстановления... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:07:00+03:00
2025-01-28T14:07:00+03:00
2025-01-28T15:46:00+03:00
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нефть
почва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ученые СурГУ выяснили, как разливы нефти влияют на разные виды почв. По их словам, результаты могут быть полезны для разработки стратегий восстановления загрязненных территорий. Статья опубликована в журнале Sustainability.Загрязнение почв нефтью — серьезная экологическая проблема, актуальная для нефтедобывающих регионов. Эффективные методы очистки и восстановления почв требуют глубокого понимания процессов, происходящих при нефтяном загрязнении, рассказали ученые Сургутского государственного университета.Специалисты университета исследовали влияние разливов нефти на физико-химические свойства подзолистых, дерново-глеевых и аллювиальных почв, наиболее распространенных в Западной Сибири.Эксперименты показали, что наиболее уязвимыми к нефтяному загрязнению оказались подзолистые почвы. Этот вид почвы широко распространен в северной и средней части России (от Кольского полуострова до Енисея), а также фрагментарно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке."Низкое содержание органики и высокая кислотность делают подзолистые почвы особенно чувствительными. Разлив нефти резко снижает плодородность, ухудшает способность удерживать влагу и питательные вещества", — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой химии СурГУ Олег Сутормин.По его словам, полученные в рамках исследования результаты могут быть полезными для разработки методов оценки и ремедиации почв в других регионах, поскольку воздействие нефти на почвы схоже в разных экосистемах."Понимание различий в реакции почв на загрязнение позволит разрабатывать более эффективные стратегии очистки и восстановления, что повысит устойчивость экосистем к антропогенным воздействиям", — прокомментировал Сутормин.В ходе исследования специалисты также изучили воздействие нефтесервисного реагента "Модифицированный Синтерол" на разложение нефти в почве. Этот реагент используется для поддержания пластового давления, но его влияние на процессы ремедиации ранее не изучалось."Мы обнаружили, что "Модифицированный Синтерол" не ускоряет разложение нефти в почве. Загрязнение сохраняется без значимого разложения", — рассказал Сутормин.Полученные результаты могут быть использованы для создания математических моделей и специализированного ПО для анализа загрязнения почв и прогнозирования изменений их свойств. Это позволит принимать обоснованные решения в области управления загрязнением и планирования восстановительных работ в различных экосистемах.Исследование поддержано грантом РНФ № 23-75-10049 и ведется в рамках проекта "Исследование активации тромбоцитов под воздействием комбинированных стимулов с помощью оптически-опосредованного высвобождения лигандов".
https://ria.ru/20241206/nauka-1987495381.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, университетская наука, западная сибирь, россия, кольский полуостров, сургутский государственный университет, нефть, почва, экология, экологическое благополучие
Наука, Наука, Университетская наука, Западная Сибирь, Россия, Кольский полуостров, Сургутский государственный университет, Нефть, почва, Экология, Экологическое благополучие
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Ученые СурГУ
выяснили, как разливы нефти влияют на разные виды почв. По их словам, результаты могут быть полезны для разработки стратегий восстановления загрязненных территорий. Статья опубликована
в журнале Sustainability.
Загрязнение почв нефтью — серьезная экологическая проблема, актуальная для нефтедобывающих регионов. Эффективные методы очистки и восстановления почв требуют глубокого понимания процессов, происходящих при нефтяном загрязнении, рассказали ученые Сургутского государственного университета.
Специалисты университета исследовали влияние разливов нефти на физико-химические свойства подзолистых, дерново-глеевых и аллювиальных почв, наиболее распространенных в Западной Сибири.
Эксперименты показали, что наиболее уязвимыми к нефтяному загрязнению оказались подзолистые почвы. Этот вид почвы широко распространен в северной и средней части России (от Кольского полуострова до Енисея), а также фрагментарно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
«
"Низкое содержание органики и высокая кислотность делают подзолистые почвы особенно чувствительными. Разлив нефти резко снижает плодородность, ухудшает способность удерживать влагу и питательные вещества", — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой химии СурГУ Олег Сутормин.
По его словам, полученные в рамках исследования результаты могут быть полезными для разработки методов оценки и ремедиации почв в других регионах, поскольку воздействие нефти на почвы схоже в разных экосистемах.
"Понимание различий в реакции почв на загрязнение позволит разрабатывать более эффективные стратегии очистки и восстановления, что повысит устойчивость экосистем к антропогенным воздействиям", — прокомментировал Сутормин.
В ходе исследования специалисты также изучили воздействие нефтесервисного реагента "Модифицированный Синтерол" на разложение нефти в почве. Этот реагент используется для поддержания пластового давления, но его влияние на процессы ремедиации ранее не изучалось.
"Мы обнаружили, что "Модифицированный Синтерол" не ускоряет разложение нефти в почве. Загрязнение сохраняется без значимого разложения", — рассказал Сутормин.
Полученные результаты могут быть использованы для создания математических моделей и специализированного ПО для анализа загрязнения почв и прогнозирования изменений их свойств. Это позволит принимать обоснованные решения в области управления загрязнением и планирования восстановительных работ в различных экосистемах.
Исследование поддержано грантом РНФ № 23-75-10049 и ведется в рамках проекта "Исследование активации тромбоцитов под воздействием комбинированных стимулов с помощью оптически-опосредованного высвобождения лигандов".