Глава НАБУ призвал Зеленского не подписывать закон о ликвидации ведомства
Кривонос попросил Зеленского не подписывать законопроект об уничтожении НАБУ
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос призвал Владимира Зеленского не подписывать законопроект, который может уничтожить независимость украинских антикоррупционных органов.
Ранее во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Рады поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Депутат Рады Анастасия Радина заявила, что законопроект предусматривает подчинение НАБУ и САП генпрокурору, что, по ее утверждению, может уничтожить антикоррупционную инфраструктуру страны.
"Еще есть подпись президента Украины, и мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его с вето", - сказал Кривонос на брифинге, который транслировал YouTube-канал НАБУ.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.
G7 обеспокоилась расследованием СБУ в отношении НАБУ
21 июля, 22:59