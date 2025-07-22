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Кишинев хочет ограничить участие диаспоры из России в выборах, заявил Боля - РИА Новости, 22.07.2025
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21:30 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/moldavija-2030726922.html
Кишинев хочет ограничить участие диаспоры из России в выборах, заявил Боля
Кишинев хочет ограничить участие диаспоры из России в выборах, заявил Боля - РИА Новости, 22.07.2025
Кишинев хочет ограничить участие диаспоры из России в выборах, заявил Боля
Русофобские власти Молдавии предсказуемо намерены ограничить участие в парламентских выборах молдавских граждан, проживающих в России, поскольку понимают, что... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:30:00+03:00
2025-07-22T21:30:00+03:00
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мария захарова
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Русофобские власти Молдавии предсказуемо намерены ограничить участие в парламентских выборах молдавских граждан, проживающих в России, поскольку понимают, что результаты голосования их не устроят, заявил РИА Новости депутат парламента республики от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Ранее во вторник пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней. "Подобное случилось в прошлом году, когда у нас в стране проходили президентские выборы и общенациональный референдум. И ту же самую политику, ничего ровным счетом не меняя, они проводят и на сегодняшний день. Парламентские выборы этого года очень важны для будущего нашей страны. Русофобское руководство в Кишиневе понимает приблизительно, каким будет волеизъявление граждан нашей страны, которые проживают в России. Поэтому по максимуму они будут лимитировать количество избирательных участков", - сказал Боля. Депутат отметил, что действия властей предсказуемы. "Понятно, что другого предложения МИД и не мог внести, учитывая тот факт, что руководство страны сейчас в своей внешней политике руководствуется принципами русофобии. Поэтому это отношение руководства нашей страны к нашим гражданам, которые на сегодняшний день работают, проживают в Российской Федерации. Они не хотят слышать, слушать мнение наших граждан, которые проживают в Российской Федерации. Понятно, что всеми возможными и невозможными методами они лимитировали и будут лимитировать все процессы касаемо волеизъявления наших граждан, которые проживают в России", - подчеркнул он. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030721618.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, василий боля, мария захарова, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Василий Боля, Мария Захарова, Евгения Гуцул
Кишинев хочет ограничить участие диаспоры из России в выборах, заявил Боля

Боля: Кишинев хочет ограничить участие в выборах граждан, проживающих в России

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Русофобские власти Молдавии предсказуемо намерены ограничить участие в парламентских выборах молдавских граждан, проживающих в России, поскольку понимают, что результаты голосования их не устроят, заявил РИА Новости депутат парламента республики от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Ранее во вторник пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней.
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"Подобное случилось в прошлом году, когда у нас в стране проходили президентские выборы и общенациональный референдум. И ту же самую политику, ничего ровным счетом не меняя, они проводят и на сегодняшний день. Парламентские выборы этого года очень важны для будущего нашей страны. Русофобское руководство в Кишиневе понимает приблизительно, каким будет волеизъявление граждан нашей страны, которые проживают в России. Поэтому по максимуму они будут лимитировать количество избирательных участков", - сказал Боля.
Депутат отметил, что действия властей предсказуемы. "Понятно, что другого предложения МИД и не мог внести, учитывая тот факт, что руководство страны сейчас в своей внешней политике руководствуется принципами русофобии. Поэтому это отношение руководства нашей страны к нашим гражданам, которые на сегодняшний день работают, проживают в Российской Федерации. Они не хотят слышать, слушать мнение наших граждан, которые проживают в Российской Федерации. Понятно, что всеми возможными и невозможными методами они лимитировали и будут лимитировать все процессы касаемо волеизъявления наших граждан, которые проживают в России", - подчеркнул он.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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