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Минюст США хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна с прокурорами - РИА Новости, 22.07.2025
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16:30 22.07.2025
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Минюст США хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна с прокурорами
Минюст США хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна с прокурорами - РИА Новости, 22.07.2025
Минюст США хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна с прокурорами
Минюст США обратился к адвокатам бывшей соратницы Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, чтобы выяснить, готова... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:30:00+03:00
2025-07-22T16:30:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
памела бонди
дональд трамп
фбр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст США обратился к адвокатам бывшей соратницы Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, чтобы выяснить, готова ли она к встрече с прокурорами, следует из заявления заместителя генпрокурора Тодда Бланша. "По поручению генерального прокурора Памелы Бонди я связался с адвокатами Гислейн Максвелл, чтобы выяснить, готова ли она к разговору с прокурорами. Я ожидаю встречи с ней в ближайшие дни", - говорится в заявлении Бланша, опубликованном в соцсети X. Он подчеркнул, что ранее ни одно из предыдущих руководств минюста не делало подобных запросов. По словам Бланша, если у Максвелл есть информация о лицах, совершавших преступления против жертв, ФБР и минюст готовы ее выслушать. Он также подтвердил, что совместное заявление минюста и ФБР от 6 июля остается в силе - при проверке архивов по делу Эпштейна "не было обнаружено оснований для расследования в отношении лиц, которым не предъявлены обвинения". В среду президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html
https://ria.ru/20250719/tramp-2030201828.html
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нью-йорк (город)
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сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, памела бонди, дональд трамп, фбр, в мире
США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Памела Бонди, Дональд Трамп, ФБР, В мире
Минюст США хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна с прокурорами

Минюст хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна Максвелл с прокурорами

© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл
Гилейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст США обратился к адвокатам бывшей соратницы Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, чтобы выяснить, готова ли она к встрече с прокурорами, следует из заявления заместителя генпрокурора Тодда Бланша.
"По поручению генерального прокурора Памелы Бонди я связался с адвокатами Гислейн Максвелл, чтобы выяснить, готова ли она к разговору с прокурорами. Я ожидаю встречи с ней в ближайшие дни", - говорится в заявлении Бланша, опубликованном в соцсети X.
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
18 июля, 06:02
Он подчеркнул, что ранее ни одно из предыдущих руководств минюста не делало подобных запросов. По словам Бланша, если у Максвелл есть информация о лицах, совершавших преступления против жертв, ФБР и минюст готовы ее выслушать.
Он также подтвердил, что совместное заявление минюста и ФБР от 6 июля остается в силе - при проверке архивов по делу Эпштейна "не было обнаружено оснований для расследования в отношении лиц, которым не предъявлены обвинения".
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп и Эпштейн на протяжении многих лет были друзьями, пишет NYT
19 июля, 21:29
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Половина американцев недовольна информацией по делу Эпштейна, показал опрос
16 июля, 01:40
 
СШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнПамела БондиДональд ТрампФБРВ мире
 
 
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