Минюст США хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна с прокурорами
Минюст хочет организовать встречу экс-соратницы Эпштейна Максвелл с прокурорами
© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст США обратился к адвокатам бывшей соратницы Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной по делу о торговле несовершеннолетними, чтобы выяснить, готова ли она к встрече с прокурорами, следует из заявления заместителя генпрокурора Тодда Бланша.
"По поручению генерального прокурора Памелы Бонди я связался с адвокатами Гислейн Максвелл, чтобы выяснить, готова ли она к разговору с прокурорами. Я ожидаю встречи с ней в ближайшие дни", - говорится в заявлении Бланша, опубликованном в соцсети X.
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Он подчеркнул, что ранее ни одно из предыдущих руководств минюста не делало подобных запросов. По словам Бланша, если у Максвелл есть информация о лицах, совершавших преступления против жертв, ФБР и минюст готовы ее выслушать.
Он также подтвердил, что совместное заявление минюста и ФБР от 6 июля остается в силе - при проверке архивов по делу Эпштейна "не было обнаружено оснований для расследования в отношении лиц, которым не предъявлены обвинения".
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.