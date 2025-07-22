https://ria.ru/20250722/lut-2030540282.html
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России - РИА Новости, 22.07.2025
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России
Посевная кампания этого года прошла без сбоев, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:42:00+03:00
2025-07-22T08:42:00+03:00
2025-07-22T11:35:00+03:00
хорошие новости
россия
экономика
михаил мишустин
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030548022_0:84:3360:1973_1920x0_80_0_0_09fa553291d00e3062a4db1fa4579e23.jpg
ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Посевная кампания этого года прошла без сбоев, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."В целом у нас посевная прошла без каких-то сильных сбоев", — сказала она на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном экспорту зерна.Но в некоторых регионах были сложности, связанные с погодными условиями, добавила глава Минсельхоза.Лут также отметила, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась почти на шесть процентных пунктов — до 77,5 процента. По ее словам, здесь помогли меры поддержки: в этом году на элитное семеноводство и закупку семян, созданных в рамках федеральной научно-технической программы, выделили 24 миллиарда рублей.В результате, по данным министра, в этом сезоне экспорт зерновых может составить 53-55 миллионов тонн, из них 43-44 миллиона — это пшеница.
https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030548022_594:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_78efd8f8e32f505c1672a5dd8c0e6ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Хорошие новости, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России
Министр сельского хозяйства Лут: посевная кампания в России прошла без сбоев