https://ria.ru/20250722/lut-2030540282.html

Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России

Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России - РИА Новости, 22.07.2025

Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России

Посевная кампания этого года прошла без сбоев, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:42:00+03:00

2025-07-22T08:42:00+03:00

2025-07-22T11:35:00+03:00

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ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Посевная кампания этого года прошла без сбоев, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."В целом у нас посевная прошла без каких-то сильных сбоев", — сказала она на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном экспорту зерна.Но в некоторых регионах были сложности, связанные с погодными условиями, добавила глава Минсельхоза.Лут также отметила, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась почти на шесть процентных пунктов — до 77,5 процента. По ее словам, здесь помогли меры поддержки: в этом году на элитное семеноводство и закупку семян, созданных в рамках федеральной научно-технической программы, выделили 24 миллиарда рублей.В результате, по данным министра, в этом сезоне экспорт зерновых может составить 53-55 миллионов тонн, из них 43-44 миллиона — это пшеница.

https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html

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россия, экономика, михаил мишустин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)