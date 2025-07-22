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Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России - РИА Новости, 22.07.2025
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08:42 22.07.2025 (обновлено: 11:35 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/lut-2030540282.html
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России - РИА Новости, 22.07.2025
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России
Посевная кампания этого года прошла без сбоев, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:42:00+03:00
2025-07-22T11:35:00+03:00
хорошие новости
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михаил мишустин
оксана лут
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ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Посевная кампания этого года прошла без сбоев, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут."В целом у нас посевная прошла без каких-то сильных сбоев", — сказала она на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном экспорту зерна.Но в некоторых регионах были сложности, связанные с погодными условиями, добавила глава Минсельхоза.Лут также отметила, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась почти на шесть процентных пунктов — до 77,5 процента. По ее словам, здесь помогли меры поддержки: в этом году на элитное семеноводство и закупку семян, созданных в рамках федеральной научно-технической программы, выделили 24 миллиарда рублей.В результате, по данным министра, в этом сезоне экспорт зерновых может составить 53-55 миллионов тонн, из них 43-44 миллиона — это пшеница.
https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html
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россия, экономика, михаил мишустин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Хорошие новости, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Министр сельского хозяйства рассказала о посевной кампании в России

Министр сельского хозяйства Лут: посевная кампания в России прошла без сбоев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСовещание о развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025
Совещание о развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Совещание о развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025
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ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Посевная кампания этого года прошла без сбоев, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"В целом у нас посевная прошла без каких-то сильных сбоев", — сказала она на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном экспорту зерна.
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Но в некоторых регионах были сложности, связанные с погодными условиями, добавила глава Минсельхоза.
Лут также отметила, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась почти на шесть процентных пунктов — до 77,5 процента. По ее словам, здесь помогли меры поддержки: в этом году на элитное семеноводство и закупку семян, созданных в рамках федеральной научно-технической программы, выделили 24 миллиарда рублей.
В результате, по данным министра, в этом сезоне экспорт зерновых может составить 53-55 миллионов тонн, из них 43-44 миллиона — это пшеница.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Хорошие новостиРоссияЭкономикаМихаил МишустинОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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