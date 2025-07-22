https://ria.ru/20250722/laureat-2030581349.html

Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля

Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля - РИА Новости, 22.07.2025

Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля

Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" приняли участие во всероссийском фестивале моды и роста... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:04:00+03:00

2025-07-22T12:04:00+03:00

2025-07-22T12:04:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

пензенская область

экология

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" приняли участие во всероссийском фестивале моды и роста "Зеленый подиум", который прошел в Москве, сообщает пресс-служба премии. Как указала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, участники представили экологичные коллекции одежды, выполненные из вторсырья и переработанных материалов. Юные дизайнеры из Москвы, Ярославской, Московской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областей, Республики Татарстан, Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа привлекли внимание к проблемам экологии в индустрии моды. Фестиваль моды и роста "Зеленый подиум" прошел в саду имени Баумана и включал показы коллекций одежды от российских брендов, арт-перфоманс, эколекторий, мастер-классы и встречи с артистами и блогерами. По подиуму в арке Берсо прошли более 500 юных и уже состоявшихся моделей, а также звезды театра, кино и спорта. В рамках экопрограммы гости фестиваля научились на мастер-классах дарить вторую жизнь вещам и вместе с профессиональным художником создали арт-объект из старой одежды. Проект объединяет моду, искусство и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности. Основатель и режиссер "Зеленого подиума" Валерия Рева проводит его в четвертый раз. Звездными гостями этого фестиваля стали Татьяна Судец, Юлия Такшина, Анастасия Макеева и многие другие. "Поздравляю призеров премии "Экология – дело каждого" с участием в крупном фестивале моды. Такие мероприятия – это не просто дизайнерские показы, а мощный инструмент влияния на сознание людей. Уникальные коллекции ребят вдохновляют на снижение текстильных отходов и помогают формированию экологичной культуры потребления. И, конечно, удивляют фантазией, с которой юные авторы подошли к созданию своих нарядов", – приводит пресс-служба слова Радионовой. Авторы экологичных коллекций использовали разные материалы: пластик, полиэтилен, бумага, остатки ткани и шерстяной пряжи, москитная сетка. Некоторые призеры премии выступали на подиуме. Так, 8-летний Даниил Звезденков из Москвы представил костюм из фольгированных воздушных шаров и головной убор из использованных пакетов от сока. Второклассница Вероника Шмарина из Татарстана дефилировала в платье из одноразовой посуды. А 13-летняя Самира Якупова из этой же республики представила образ: свитшот, сумка и шляпа сшиты из старой москитной сетки, в которую методом вытягивания продеты остатки шерсти. В цвет комплекту – чемодан, изготовленный из двух пластиковых ящиков от фруктов и украшенный целлофановыми пакетами. Авторские туфли Самира сделала из старой обуви, заменив изношенную верхнюю часть декором: кусок сетчатого мешка из-под лука на подложке из хлопчатобумажной ткани. Юная москвичка Дарья Щербакова продемонстрировала экосумку из переработанной старой джинсы. А постоянная участница премии Вероника Сидорова из Ярославля выступила в качестве модели и представила платье Саратовской гимназии №31, выполненное из отреставрированной рубашки и использованных пакетов. Все юные дизайнеры доказали, что коллекции одежды из переработанных материалов могут быть стильными и качественными. Подарив вторую жизнь старым, ненужным вещам, они создали платья, шляпки, джинсы, сарафаны, рубашки и даже украшения из пластиковых бутылок и переплавленных алюминиевых банок. Как отметила Радионова, популяризация устойчивой моды привлекает внимание к разработке одежды с заботой о природе и вовлекает людей в осознанное потребление. В рамках фестиваля состоялись экоквесты и мастер-классы от фотографов и преподавателя по актерскому мастерству. Также состоялась выставка работ участников премии, где представлены фотографии и рисунки детей из разных регионов России и зарубежных стран. На выставке "Предчувствие" от партнера премии – платформы "Гриниум" зрители увидели 10 картин, сгенерированных искусственным интеллектом на основании сценарных прогнозов ученых о будущем окружающей среды. Это визуальный рассказ о том, к чему может привести безответственное отношение к природе, предупреждение, оформленное языком современного цифрового искусства. В пресс-службе напомнили, что международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За 5 лет в проекте приняли участие 95 государств со всех континентов, поступило свыше 320 тысяч заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в 150 вузов страны. В 2025 году у победителей и призеров премии есть возможность побороться в конкурсе за 12 целевых мест в РУДН и в будущем стать специалистом Росприроднадзора. За пять сезонов более 700 детей были поощрены путевками в оздоровительные центры на Байкале, Черном и Японском морях. Около 50 семей, ставших призерами или победителями премии, побывали в гранд отеле "Жемчужина" в Сочи.

https://ria.ru/20250721/aktsiya-2030403618.html

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), пензенская область, экология